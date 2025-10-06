Habertürk
        Tüm Haberler
        Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 10.734,87 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:16
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,6 puan azalırken, toplam işlem hacmi 117,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,50 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,69 ile iletişim, en çok değer kaybeden yüzde 8,24 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        BIST 100 endeksi, ABD'deki Halkbank davasına ilişkin gelişmelerin ardından bankacılık endeksi öncülüğünde genele yayılan satışlarla günü negatif bir seyirle tamamladı.

        Halkbank ise ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin, "İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TCMB Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunumun ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da hanehalkı harcamaları, öncü endeksin, Avro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının, Almanya'da ise fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

        ABD'de ise federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

