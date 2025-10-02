Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.216,33 %-0,03
        DOLAR 41,6026 %0,15
        EURO 48,9765 %0,39
        GRAM ALTIN 5.181,52 %0,30
        FAİZ 39,19 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 63,55 %0,41
        BITCOIN 118.568,00 %0,83
        GBP/TRY 56,1376 %0,15
        EUR/USD 1,1747 %0,13
        BRENT 65,33 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 8.471,79 %0,30
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne yatay başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne yatay başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 11.223,74 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa güne yatay başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan tamamlamıştı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,52 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.223,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,57 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.

        ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Habertürk Anasayfa