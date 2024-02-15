Borsa daha ne kadar yükselir? - İş-Yaşam Haberleri

Borsa daha ne kadar yükselir? - İş-Yaşam Haberleri

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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner oluyor. Borsada son dönem yaşanan yüzde 18'lik ralliyi değerlendiren Doğaner bu yükselişin nedenlerinin yanı sıra olumlu trendin ne kadar sürebileceğine dair tahminlerini aktarıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in kararlarını yanı sıra bu ülkede son gelen enflasyon verisinin de masaya yatırıldığın programda Doğaner, Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan da beklentilerin eşliğinde global gelişmelerin Türkiye para ve sermaye ve para piyasalarına olası etkilerini yorumluyor.

SEÇİM NASIL ETKİLEDİ?

Türkiye'nin uyguladığı düşük faiz döneminde borsadaki payları yüzde 70'in üzerinden yüzde 30'un altına gerileyen yabancı yatırımcıların Türkiye’nin değişen politikalarını satın alıp olmadığını değerlendiren Doğaner, yabancı fonların tam olarak ne zaman Türkiye piyasalarına ilgilerinin artacağına dair fikirlerinin aktarıyor. Doğaner yerel seçimlerin hem yabancıların bu kararını hem yerli yatırımcıların davranış biçimini nasıl etkilediğini dile getiriyor.

HALKA ARZLARDAN BEKLENTİ NE?

Yeni ekonomi politikalarına değerlendiren Doğaner, beklendiği gibi enflasyon ve faizlerin yılın ikinci yarısında yönünü aşağı çevirmesi için hangi koşulların gerekli olduğunu açıklarken faiz artışları ekonomiyi beklenenin üstünde küçültüp küçültmeyeceğine dair fikirlerini dile getirirken gelişmelerin borsa şirketlerine ve endekse etkisini de tahmin ediyor. Doğaner ayrıca 2024’te halka arzlardan beklentilerini de aktarıyor.