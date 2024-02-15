Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.242,15 %1,87
        DOLAR 30,7366 %-0,05
        EURO 33,1763 %0,51
        ALTIN 1.976,95 %0,46
        FAİZ 42,68 %0,09
        GÜMÜŞ GRAM 22,60 %2,26
        BITCOIN 52.290,00 %1,00
        GBP/TRY 38,7707 %0,28
        EUR/USD 1,0756 %0,26
        BRENT 82,80 %1,47
        ÇEYREK ALTIN 3.232,31 %0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsa daha ne kadar yükselir? - İş-Yaşam Haberleri

        Borsa daha ne kadar yükselir?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner oluyor. Borsada son dönem yaşanan yüzde 18'lik ralliyi değerlendiren Doğaner bu yükselişin nedenlerinin yanı sıra olumlu trendin ne kadar sürebileceğine dair tahminlerini aktarıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in kararlarını yanı sıra bu ülkede son gelen enflasyon verisinin de masaya yatırıldığın programda Doğaner, Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan da beklentilerin eşliğinde global gelişmelerin Türkiye para ve sermaye ve para piyasalarına olası etkilerini yorumluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa tamam mı devam mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner oluyor. Borsada son dönem yaşanan yüzde 18'lik ralliyi değerlendiren Doğaner bu yükselişin nedenlerinin yanı sıra olumlu trendin ne kadar sürebileceğine dair tahminlerini aktarıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in kararlarını yanı sıra bu ülkede son gelen enflasyon verisinin de masaya yatırıldığın programda Doğaner, Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan da beklentilerin eşliğinde global gelişmelerin Türkiye para ve sermaye ve para piyasalarına olası etkilerini yorumluyor.

        SEÇİM NASIL ETKİLEDİ?

        Türkiye'nin uyguladığı düşük faiz döneminde borsadaki payları yüzde 70'in üzerinden yüzde 30'un altına gerileyen yabancı yatırımcıların Türkiye’nin değişen politikalarını satın alıp olmadığını değerlendiren Doğaner, yabancı fonların tam olarak ne zaman Türkiye piyasalarına ilgilerinin artacağına dair fikirlerinin aktarıyor. Doğaner yerel seçimlerin hem yabancıların bu kararını hem yerli yatırımcıların davranış biçimini nasıl etkilediğini dile getiriyor.

        HALKA ARZLARDAN BEKLENTİ NE?

        Yeni ekonomi politikalarına değerlendiren Doğaner, beklendiği gibi enflasyon ve faizlerin yılın ikinci yarısında yönünü aşağı çevirmesi için hangi koşulların gerekli olduğunu açıklarken faiz artışları ekonomiyi beklenenin üstünde küçültüp küçültmeyeceğine dair fikirlerini dile getirirken gelişmelerin borsa şirketlerine ve endekse etkisini de tahmin ediyor. Doğaner ayrıca 2024’te halka arzlardan beklentilerini de aktarıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #halka arz
        #fed
        #ENFLASYON
        #FAİZ
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Habertürk Anasayfa