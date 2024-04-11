Bolu Belediyesi’nin yaptığı park kundaklandı

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Bolu Belediyesi tarafından Çıkınlar Mahallesi 1361 Sokak’ta yapılan çocuk parkı, bu sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Oyun grubu ve kauçuk zemini tamamen yanan parkta incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı-Sözcüsü Rasim Özdemir, itfaiye ekiplerinden aldığı bilgilere dayanarak, parkın benzin ya da başka yanıcı madde kullanılarak yakıldığını belirtti.

Kaza ile böyle bir yangının gerçekleşemeyeceğini, parkın kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını belirten Özdemir, “Yakın zamanda seçim vardı ve bu seçim sonucunu hazmedemeyen birisi mi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birisi mi bu parkı yaktı şu an bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bunu yapanlar bu kentin, bu ülkenin vatandaşı olamaz.

Bu parkı yakanlar vatan hainidir" diye konuştu. Parkta 1 Milyon TL’ye yakın maddi hasar meydana geldiğini belirten Rasim Özdemir, “Yanan parkımızda bulunan oyun grupları, ekiplerimiz tarafından hemen yenisi ile değiştirilecek” açıklamasında bulundu. Yanan parka gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.