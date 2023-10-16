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1981 yılında GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilen element adını Danimarkalı nükleer fizikçi Niels Bohr’dan almaktadır. Bohriyum nedir? Nerelerde kullanılır? Bohriyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Bohriyum Nedir?

Bohriyum, “transaktinit” veya “süper ağır” elementlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bohriyumun normal koşullar altında katı halde bulunduğu öngörülmektedir. Gümüş veya gri renkte olduğu tahmin ediliyor. Kimyasal özellikleri bakımından renyuma benzediği düşünülüyor. Atom numarası 103’ten büyük olan transaktinit elementlerden biridir. Özelliklerinin birçoğu tahmin edilmektedir. Bulunduğu grubun diğer üyeleri gibi +7 oksidasyon durumu sergilemesi beklenmektedir. Element, periyodik tabloda manganez, teknesyum ve renyum altındaki Grup-7’nin en ağır üyesidir.

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Bohriyum Nerelerde Kullanılır?

Şimdiye kadar sadece birkaç bohriyum atomu yapılabilmiştir. Bu nedenle de şu an sadece bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır.

Bohriyum Simgesi

Element “Bh” simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada yer almayan elementin kararlı doğal izotopu bulunmamaktadır. 12 farklı izotopu bulunmaktadır. En kararlı yapay izotopu Bh-270’tir. Yarılanma ömrü tam olarak doğrulanmamış olsa da yaklaşık olarak 61 saniye kadardır.

Bohriyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Bh” sembolüyle temsil edilmektedir. Bohriyum izotopları çok kararsız ve yarılanma ömürleri çok kısa olduğu oldukça kısa sürede bozunur. Bu sebeple insan sağlığı ve çevre konusunda bir etkisinin bulunmadığı tahmin edilmektedir.

Bohriyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun 7. grubunda yer alan bu elementin atom numarası 107'dir. Bizmut-209 izotoplarının krom-54 izotoplarıyla bombardımana tutulması ile sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

Bohriyum Kullanım Alanları

Element doğada çok nadir bulunduğundan dolayı sadece bilimsel araştırma amaçlı olarak üretilmektedir.

Bohriyum Özellikleri

Bohriyumun erime ve kaynama noktaları, elektronegatifliği, atomik ve iyonik yarıçapı, elektron kabuğu konfigürasyonu, iyonizasyon enerjileri, özgül ısı kapasitesi, buhar basıncı ve modülleri henüz tespit edilememiştir.

Doğada bulunmadığından dolayı yalnıza yapay olarak elde edilebilir.

Periyodik tabloda Bohriyum d bloğuna aittir ve bir transaktinit elementtir.

Gözlemlenebilir veya araştırılabilir miktarda henüz izole edilememiştir.

Bizmut ve kromun soğuk füzyon yöntemi ile elde edilebilmiştir. Bazı kaynaklarda bu yöntem için “sözde soğuk füzyon yöntemi” ifadesi kullanılmaktadır.

Elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin büyük bir bölümü bilinmiyor. Bilinen özellikleri ise türdeş elementlerin özelliklerinden yola çıkılarak tahmin edilmektedir.

Sadece birkaç atomu elde edilebildiğinden bu elementi inceleme imkânı oldukça az ve zordur.

Bohriyumun gelecekte daha uzun yarılanma ömürlü izotopunun üretilebileceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple mevcut izotoplarının atom ağırlıkları geçici olarak kabul ediliyor.

Bohriyum, iki element atomunun çekirdeği arasındaki soğuk ve sıcak füzyon işlemi ile sentezlenecek ilk element olarak karşımıza çıkan özel bir elementtir.

Element, Danimarkalı nükleer fizikçi Niels Bohr'un adını aldı ve başlangıçta uzun bir süre nielsbohrium adını kullandı. Bu isim daha sonra IUPAC tarafından kısaltılmıştır.

Sentetik bir uranyum ötesi elementin atom ağırlığı esas olarak periyodik tablonun en uzun ömürlü izotopuna dayanmaktadır.

Sabit, doğal olarak oluşan bohrium izotopları bulunmamaktadır.

Laboratuvar koşullarında pek çok radyoaktif izotop üretilmiştir.

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