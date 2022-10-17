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Teknoloji girişimlerine yatırım yapan Boğaziçi Ventures, son yatırımını uzaktan eğitim girişimi Perculus'a yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Zafer Gürel önderliğinde geliştirilme süreci 2008 yılında başlayan Perculus, pandemi sonrası çok daha yaygınlaşan uzaktan eğitim için kullanıcı yönetimi, raporlama, içerik barındırma ve eğitsel aktiviteler alanında eğitmene gerekli araçları sunuyor.

Perculus’a 400 bin dolarlık yatırım yapan Boğaziçi Ventures İcra Kurulu Başkanı Barış Özistek, "Özellikle pandemi sonrası artan online etkileşim alışkanlıklarına eğitim alanında çözümler sunan Perculus, kısa sürede global arenada kendi sektörünün önemli oyuncularından biri konumuna gelecektir” dedi.

Özistek, ekibe güvendiğini ve birlikte hayalini kurdukları planların en kısa sürede hayata geçeceğine inancının tam olduğunu da sözlerine ekledi.

Perculus kurucularından ve Genel Müdürü Cem Atacık ise, "Artık canlı eğitimi dünya genelinde daha eğlenceli ve eğitici hale getirmek için çok daha hızlı adımlar atacağız. Perculus olarak Türkiye’de yakaladığımız başarıyı tüm dünyaya yaymaya hazırız" dedi.

Verilen bilgiye göre, Perculus, 350 müşterisi aracılığıyla yılda 2 milyon katılımcıyla beraber, bire bir eğitimlerden 1000 kişilik webinarlara kadar oturumlara ev sahipliği yapıyor.