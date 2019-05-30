31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının, yazılım sorunları nedeniyle yaşanan iki ölümcül kazadan sonra, Ağustos ayında gerekli izinleri alarak uçuşlara devam edeceği duyuruldu. International Business Times´ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkkilileri Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu´na 737 MAX tipi uçakların uçuşlara başlama planlarının Temmuz ayının sonunda belirli olacağını açıkladılar ancak yerel havayolu şirketleri uçuşlara Ağustos ayı sonrasında başlayacaklar. 737 MAX'ın uçuşları Türkiye dahil dünyanın çoğu ülkesinde karıştığı kazalar sonucu yasaklanmıştı. ABD
ALTI AYDA İKİ ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞTI
Daha önce Boeing CEO´su Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAX tipi uçakların uzun vadeli üretim planlarının değişmediğini ve kamunun güvenini yeniden kazanmak için çalıştıklarını belirtti. 10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'nın kullandığı Boeing'in söz konusu modelindeki yazılım hatası sebebiyle kaza yaşanmış, 157 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza 737 MAX'in 6 ayda karıştığı ikinci kaza oldu. Daha önce de Endonezyalı havayolu firması Lion Air'in uçağının düşmesi sonucu 189 kişi ölmüştü. Bu kazaların ardından mart sonunda ABD'li firma, 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını açıkladı.
AİLELERDEN KİŞİSEL OLARAK ÖZÜR DİLEDİ
Bu arada Boeing CEO'su Dennis Muilenburg önceki gün ABD'de katıldığı bir televizyon programında kazalarda ölen 346 kişinin ailelerinden özür diledi. Ailelerden kişisel olarak af dileyen Muilenburg "Kazalarla ilgili berbat hissediyoruz. Yaşananlar için üzgünüz" dedi. Hisselerinde mart ayından beri yüzde 20 düşüş yaşanan şirketin CEO'su, yolculara yeniden güven vermek istediklerini ve istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.
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