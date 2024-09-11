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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'da sıra Gökhan Akkan'da - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK'da sıra Gökhan Akkan'da

        Trendyol Süper Lig'de uzun yıllar Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan, Bodrum FK'yla anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:12
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        Gökhan Akkan, Bodrum FK'yla el sıkıştı!
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        Süper Lig'de transfer döneminin son günlerinde Romanya temsilcisi Cluj formasını giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Gökhan Akkan ile de anlaştı.

        Kariyerinde Ankaraspor ve MKE Ankaragücü'nde oynayan, bu sezon Rize'de 4 maçta kaleyi koruyan 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi resmi sözleşme imzalamak için Bodrum'a geldi. Milli kaleci Rizespor'dan alacaklarına karşılık serbest kalırken, transferde atağa kalkan Bodrum FK milli aranın ardından daha iddialı olarak sezona devam edecek.

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