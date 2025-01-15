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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum'dan Cenk Tosun'a kanca! - Futbol Haberleri

        Bodrum'dan Cenk Tosun'a kanca!

        Süper Lig'de ekiplerinden Bodrum FK, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin forveti Cenk Tosun'u kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:37
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        • 1

          Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı.

        • 2

          İlk olarak İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçeli Cenk Tosun transferi için görüşmelere başladı.

        • 3

          İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi.

        • 4

          Teknik Direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

        • 5

          Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki milli golcü, sarı-lacivertlilerde 10 resmi maça çıktı.

        • 6

          Toplam 97 dakika sahada kalan Cenk, bir türlü düzenli oynama şansı elde edemedi.

        • 7

          Süper Lig'de Beşiktaş'la 3 şampiyonluk yaşayan, 2 kez Türkiye Kupası kazanan Cenk, 2018 Premier Lig'e o dönem rekor bonservis bedeliyle transfer olarak Everton ve Crystal Palace formalarını giymişti.

        • 8

          Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş formasıyla jeneriklik gollere imza atan Cenk, 2016 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da görev yaptı. Cenk, ay-yıldızlı formayla 21 gol attı.

        • 9
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