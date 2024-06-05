8. AŞIRI ANTRENMAN YAPMAK

Fiziksel aktivitede aşırıya kaçmamak önemlidir. Çok uzun süre çok fazla egzersiz yapmak aslında rabdomiyoliz adı verilen, hasar görmüş kas dokusunun çok hızlı parçalandığı bir duruma neden olabilir. Bu, böbreklerinizin kaldıramayacağı kadar hızlı bir şekilde maddeleri kanınıza boşaltır ve böbreklerinizin bozulmasına neden olur.