Alman otomobil üreticisi BMW, Türkiye'ye iki yeni modelini getirdi. Kompakt SUV modeli X1'in üçüncü nesli ile d-segmentte mücadele eden modeli 3 Serisi'nin makyajlı versiyonunu satışa sunan marka, her iki model için Çanakkale'de lansman etkinliği düzenledi.

BMW'nin yeni modellerinin özelliklerine geçmeden önce, lansmanda otomotiv sektöründeki güncel gelişmeler ve markanın gelecek hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'in açıklamalarına bakmakta fayda var.

'KREDİ KULLANIMI AZALDI, SATIŞLAR AZALMADI'

Binek otomobil pazarının güncel durumu hakkında görüş belirterek konuşmasına başlayan Tiftik, yıl sonunda pazarın geçen yıl ile benzer seviyelerde olacak şekilde 580 bin adetleri bulabileceğini ve arz durumunun pazar büyüklüğünü belirlemeyi sürdüğünü kaydetti.

Hakan Tiftik, iç pazarın potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de araba almayı isteyen fakat alamayan bir kitle var. Büyük bir ülkeyiz. 83 milyon nüfuslu Almanya'da yılda 3 milyondan fazla araç satılıyor, Türkiye 84 milyon olmasına rağmen yılda 1 milyon adet araç satamıyoruz. Araç parkının yaşlı olması satış rakamlarından görülebiliyor" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) geçtiğimiz aylarda taşıt kredilerine getirdiği kısıtlamanın piyasaya etkisini de değerlendiren Tiftik, satışlarda kredi kullanımının düştüğünden de bahsetti.

Son dönemde bireysel satışlarda nakit alımların arttığının mesajını veren Tiftik, "Kredilere getirilen kısıtlama kararı bireysel satışlarda kredi kullanımını olumsuz etkiledi, kurumsal satışlarda ise durumu değiştirmedi. Fakat, bireysel satışlar yatırım için otomobil satın alanlar sebebiyle çok fazla düşmedi" dedi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Şubat ayında yaptığı düzenlemeye göre, fatura değeri 400 yüz bin TL'yi aşan binek araç alımlarında araç değerinin en fazla yüzde 50'si kadar 36 ay vade ile, fatura değeri 800 bin TL'yi aşan araçlarda araç değerinin en fazla yüzde 30'u kadar 24 ay vade ile kredi kullanılabiliyor.

Fatura değeri 1 milyon 200 bin TL'yi aşan araçlarda ise araç değerinin en fazla yüzde 20'si kadar 12 ay vade ile kredi kullanılabilirken, 2 milyon TL'den daha pahalı araçların alımlarında ise kredi kullanılamıyor.

Borusan Otomotiv'in ikinci el araç satışları hakkında bilgiler paylaşan Tiftik, ikinci el de takasa gelen araç sayısının azalmasına bağlı olarak araç satışların azaldığını belirtti.

'AVRUPA'DAN ÖNCE TÜRKİYE'DE BAŞLADI'

Hakan Tiftik, BMW'nin Türkiye'deki elektrikli araç satışlarına da parantez açarak, Alman markanın bu konuda Türkiye'ye özel ilgi duyduğunu anlattı.

Tiftik, "Elektrikli otomobil özelinde BMW'nin Türkiye'ye özel bir ilgisi var. Türkiye olarak bize daha çok elektrikli araç kotası açılıyor. BMW markası, Avrupa'daki birçok ülkeden daha önce Türkiye'de elektrikli araç atılımı başlattı" ifadelerini kullandı.

Hakan Tiftik, Borusan Holding'in önümüzdeki dönemde elektrikli araç şarj istasyonu işine girebileceğinin de sinyalini verdi.

Holdingin yenilenebilir enerji alanında Almanya'nın en büyük şarj istasyonu işletmecilerinden biri olan EnBW ile yaptığı ortaklığa dikkat çeken Tiftik, "Şuan da somut bir adım yok, fakat ileride bu işe girebiliriz" diye konuştu.

BMW'nin amiral gemisi 7 Serisi'nin Türkiye gelişi hakkında da bilgi veren Tiftik, modelin ilk etapta elektrikli versiyonu i7'yi yıl sonunda Türkiye'ye getireceklerini açıkladı. Lansmanı henüz yapılan X1'in elektrikli versiyonu iX1 ise 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek.

DÜNYA İLE AYNI ANDA TÜRKİYE'DE

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'in açıklamalarından ardından, gelelim BMW'nin yeni modellerine.

Bu noktada yeni X1'den daha fazla bahsetmek yerinde olacak. Çünkü 3 Serisi mevcut modelin makyajlı hali iken, X1 en çok tercih edilen segmentte yepyeni bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de 1 milyon 484 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satışına başlanan yeni X1, Ekim ayının başından itibaren müşterilere teslim edilecek.

İlk etapta 1.5 litre hacminde 3 silindirli benzinli motor ile bayilere gelen yeni X1, bu güç ünitesi ile 136 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Gücünü ön tekerleklere 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile ileten otomobil, 0’dan 100 km/s hıza 9.2 saniyede ulaşıyor. 'sDrive18i' adlandırması ile satışa sunulan bu versiyon, WLTP normlarına göre karma olarak 6.3-7 lt/100 km’lik yakıt tüketim verisi sunuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaptığımız yaklaşık 100 kilometrelik sürüş rotasında bu değerleri tutturabildiğini tespit ettiğimiz yeni X1, performanslı kullanımda ise yakıt tüketimini 8 litrenin üzerine çıkarıyor.

BOYUTLARI VE TEKNOLOJİSİ ARTTI

Yeni X1'in tasarımına geçecek olursak, otomobilin büyüyen boyutları ve öncüsüne göre daha agresif hatları ilk bakışta dikkat çekiyor.

BMW'nin imzası olan böbrek ızgaraları, daha dik bir ön tasarım, kare forma benzeyen çamurluklar otomobile daha sportif bir karakter katmış durumda.

X-Line ve M Sport tasarım paketleriyle tercih edilebilen X1'de, asıl dikkat çeken değişim ise iç mekanda yaşanmış.

Markanın elektrikli amiral gemisi iX’ten esinlenildiği belli olan kabinde, Alman markanın yeni modellerinde yer verdiği kavisli ekran kokpit kısmını domine ediyor.

Bu ekran 10.25 inç gösterge ekranı ve 10.7 inç boyutundaki kontrol ekranından oluşuyor. Otomobilin klima ve multimedya ayarları dahil tüm ayarlamaları dokunmatik olarak yada joystick yardımıyla bu ekrandan yapılabiliyor.

YIL SONUNA KADAR 1500 ADET SATILACAK

Bir önceki nesli ile karşılaştırıldığında, aracın kabinin içi hem kavisli ekranlar hem de artan malzeme kalitesi ile sınıf atlamış izlenimi veriyor. Özellikle otomobilin önceki jenerasyona göre 53 mm daha uzun, 24 mm daha geniş ve 44 mm daha yüksek olarak üretilmesi kabin içinde sağlanan yaşam alanı kendini net bir şekilde belli ediyor.

Arka koltukların 13 cm öne ve arkaya hareket ettirebilmesi de diz mesafesinin arttırılmasına katkı sağlıyor.

X1'in X-Line versiyonunu kullanma fırsatı bulduğumuz Ayvacık'ta, Alman SUV modelin oturma pozisyonunun yükseldiğini ve bu sayede öncüsüne göre kullanıcısına daha fazla ' hissiyatı' yaşattığını gözlemledik.

Genel olarak yol ve rüzgar sesi yalıtımı da iyileştiren otomobilin, yoldaki bozuklukları kabin içine öncüsüne göre daha az hissettirmesine rağmen, virajlarda dinamikliğinden de ödün vermemesi sevindirici.

Borusan Otomotiv'in, yıl sonuna kadar bin 500 adet X1 satmak istediğini belirtelim.

GERÇEK DEĞİŞİM KABİN İÇİNDE

Yeni X1'in ardından gelelim makyajlı 3 Serisi'ne. Alman markanın en çok satılan otomobili olan 3 Serisi'nde makyaj operasyonu daha çok aracın ön yüzüne yoğunlaşmış. Artık ön yüzü daha çok 5 Serisi ile benzerlik gösteren araç, arka tasarımını ise korumuş durumda.

Bu değişimde ön far grubunda önceki versiyonun aksine ters L formundaki gündüz aydınlatmalarına yer verilmesinin etkisi bulunuyor.

Asıl değişimi kabininde yaşayan otomobil, markanın yeni tasarım unsuru olan kavisli ekranlara geçti.

12.3 inç boyutunda bilgi ekranı ve 14.9 inç boyutunda kontrol ekranıyla öncüsüne göre daha teknolojik hale gelen 3 Serisi'nde, alt konsolda yer alan geleneksel vites kolu da yerini vites seçiciye bırakmış.

Otomobil, kabin içinde kullanılan malzeme kalitesi ve genel sürüş özelliklerinde ise değişim yaşamamış.

3 Serisi'nin kaputunun altında 1.6 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli benzinli motor görev yapıyor. 170 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motor gücünü 8 ileri tam otomatik şanzımanla arka tekerleklere aktarıyor.

0'dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaşan otomobil, 100 km’de yaklaşık 8 litre yakıt tüketiyor.

BMW, Eylül ayından itibaren 2 litre hacminde dizel motora sahip, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla 3 Serisi Touring'i de Türkiye'ye getirmiş durumda. 3 Serisi Touring 2 milyon 341 bin TL, 3 Serisi Sedan ise 1 milyon 745 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.