BMW, çevre dostu yapısıyla öne çıkan hidrojen yakıt hücreli prototip modeli BMW i Hydrogen NEXT’in test sürüşlerini Avrupa yollarında gerçekleştiriyor.
Yapılan açıklamaya göre, hidrojen yakıt hücresi teknolojisi, BMW Group’un esnek aktarma organları stratejisi kapsamında geliştirdiği içten yanmalı motorları, plug-in hybrid sistemleri ve batarya temelli elektrikli araçları desteklemek için uzun bir gelecek potansiyeline sahip.
Bu teknolojinin özellikle elektrik şarj altyapısına sahip olmayan, sık sık uzun mesafeli sürüşlerde araçlarını kullanan tüketicilere fayda sağlaması hedefleniyor.
İçten yanmalı konvansiyonel bir motorun işlevselliğini de bünyesinde barındıran i Hydrogen NEXT'in, hava koşullarından etkilenmeden, yakıt deposunun hacmine paralel olarak kullanıcılarına yüksek bir menzil mesafesi sunduğu, ayrıca hidrojen yakıt dolumunun 3-4 dakika içinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği kaydedildi.
SÜRÜŞ KARAKTERİNİ KORUYACAK
i Hydrogen NEXT’in test sürüşlerinde odaklanılan bir diğer noktanın ise BMW’nin geçmişten günümüze gelen kendine has sürüş karakteri olduğu bildirildi.
Hidrojenle çalışan otomobilde kullanılan sistemin, aracın yakıt deposunda taşıdığı hidrojen ile havadaki oksijenin kimyasal bir reaksiyona girerek ihtiyaç duyulan enerjiyi açığa çıkarması prensibi ile çalıştığı aktarıldı. Açığa çıkan bu enerjinin iki yönlü olarak ya pillerin dolumu ya da otomobilin hareketi için yönlendirilebildiği açıklandı.
374 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR
Öte yandan, bu sistem aynı zamanda tamamen elektrikli iX3 ve i4 modellerinde de kullanılan eDrive teknolojisiyle birlikte uyum içerisinde çalışabiliyor. Böylece gerçekleşen hidrojen tepkimesi sayesinde 170 beygirlik bir güç ortaya çıkarken, ön ve arka akslarda bulunan elektrik motorların da desteğiyle i Hydrogen NEXT toplamda 374 beygir güç üretebiliyor.
BMW i Hydrogen NEXT’te hidrojen yakıtını muhafaza etmek için özel olarak geliştirilen, karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP) üretilen 700 bar basınçlı, yakıtla birlikte ağırlığı 6 kilograma ulaşabilen bir depo bulunuyor. Yakıt deposunda yer alan hidrojen ve elektrikle birlikte ortaya çıkan enerji, araca hareket kabiliyetini verirken çevreye ise yalnızca su buharı salınıyor.
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