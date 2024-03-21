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        Haberler Ekonomi Otomobil BMW'den rekor kar - Otomobil Haberleri

        BMW'den rekor kâr

        BMW Grubu, 2023'te şirket tarihindeki en yüksek faaliyet kârına ulaştı. BMW Grubu'nun faaliyet kârı, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 32 artarak 18,4 milyar Euro'ya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:09
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        BMW'den rekor kâr
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        BMW Grubu, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre grubun faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK- EBIT) 2022’de 13,99 milyar Euro iken, 2023'te yüzde 32 artışla 18 milyar 48 milyon Euro seviyesine yükseldi. Bu da şirket tarihindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

        Söz konusu dönemde, grup gelirleri yüzde 9 artarak 155 milyar 498 milyon Euro'ya çıktı.

        Böylece BMW Grubu ilk kez Mercedes Otomobil Grubu'ndan (153,2 milyar Euro) daha fazla satış gerçekleştirdi.

        Şirket geçen yıl 7,53 milyar Euro AR-GE harcaması yapmıştı.

        Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, geçen yıl dünya genelinde otomobil teslimatlarını yüzde 11,7 artırarak 2 milyon 661 bin 922'e yükseltmişti.

        Bunun yüzde 14,7'si (375 bin 716) elektrikli otomobillerden oluşmuştu. Geçen yıl elektrikli otomobillerin satışları 2022’ye göre yüzde 74,1 artmıştı.

        BMW, bu yıl ise satışların hafif artmasını ve vergi öncesi karının ikinci el piyasasında değişen koşullar nedeniyle biraz azalmasını bekliyor.

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