Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.628,98 %0,74
        DOLAR 41,9847 %0,13
        EURO 48,7633 %-0,01
        GRAM ALTIN 5.548,55 %0,32
        FAİZ 40,58 %-0,02
        GÜMÜŞ GRAM 66,30 %1,23
        BITCOIN 109.445,00 %1,63
        GBP/TRY 56,0093 %-0,07
        EUR/USD 1,1587 %-0,21
        BRENT 65,83 %5,18
        ÇEYREK ALTIN 9.067,87 %0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BMD başkanlığına Sinan Öncel yeniden seçildi - İş-Yaşam Haberleri

        BMD başkanlığına Sinan Öncel yeniden seçildi

        Türkiye'nin önde gelen 512 markasını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) başkanlığına Sinan Öncel yeniden seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 13:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        BMD başkanlığına Sinan Öncel yeniden seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile sektör derneklerinin başkanlarının da katıldığı BMD’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda Sinan Öncel’in hazırladığı tek liste oylandı.

        Listesi genel kurula katılan üyelerin oybirliği ile seçilen Sinan Öncel, güven ve destekleri için markalara teşekkür etti.

        BMD’ye üye marka sayısının görev yaptıkları dönemde 320’den 512’ye çıktığını hatırlatan Öncel, "Hazır giyim, ayakkabı, spor, kozmetik, restoran, mobilya ve diğer sektörlerden markalarla temsil gücümüz giderek daha da güçleniyor. Yeni dönem için geniş katılımlı ve kapsayıcı bir yönetim kurulu oluşturduk. Her sektörün yönetimde temsil edilmesine özen gösterdik" dedi.

        REKLAM

        Konuşmasında sektörde yaşanan sorunlara da değinen Öncel, "En küçüğünden en büyüğüne markalarımızın büyük bölümü için kira bir numaralı sorun. Üyelerimizin yüzde 64’ü kira davalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Üretim ve operasyonlarımızdaki maliyet artışları ile kayıt dışı üretim de sorun oluşturmaya devam ediyor. Ayrıca düşük gümrük vergisiyle ülkemize ürün satışı yapan Uzak Doğu merkezli e-ticaret platformlarının neden olduğu haksız rekabet sürekli gündemimizdeydi. Ticaret Bakanlığının bu platformların ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerini hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye göndermelerini kısıtlamasını memnuniyetle karşıladık. Tüketici güvenliği ve sağlığının korunması için önemli bir adım olan uygulamanın hazır giyimi de kapsayacak şekilde genişletileceğini ümit ediyoruz" dedi.

        TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında markalarla her zaman yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

        Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için markalı ihracatı artırmak durumunda olduklarını vurgulayan Gültepe, yeniden BMD Başkanı seçilen Sinan Öncel’i kutlayarak yeni dönemde başarı diledi.

        BMD’NİN YENİ YÖNETİMİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

        - Sinan Öncel (Twigy) Başkan

        - İsmail Kutlu (Gizia) Başkan Yardımcısı

        - Serdar Sunay (Boyner) Başkan Yardımcısı

        - Suzan Toplusoy (Roman) Başkan Yardımcısı

        - Hüseyin Nail Şeynova (Efor) Başkan Yardımcısı

        - Oya Sener (Fiba Perakende)

        - Hanefi Cüneyt Güneş (Çift Geyik Karaca)

        - Özgür Çetinkaya (TAB Gıda)- Elif Çapçı (Beymen)

        - Uğur Mete Sönmez (Faik Sönmez)

        - Berna Akyüz Öğüt (LC Waikiki)

        REKLAM

        - Yiğit Akgün (Zen)

        - Özlem Kavasğolu (Doğuş Perakende)

        - Mustafa Kamar (Roberto Bravo)

        - Sinan Kuran (Panço)- Zeynep Selgur (Sportive)

        - Mete Akar (Elle)- Alihan Hotiç (Hotiç)

        - Kerem Gözalan (Gözalan Group)

        - Jaklin Güner (Vakko)

        - İzzet Stamati (Brandy’s)

        - Nuket Filiba (Atelier Rebul)

        - Galip Bağcı (Shark Ninja)

        - Okan Gürsan (Mavi)

        - Aykut Erbay (Lescon)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        Habertürk Anasayfa