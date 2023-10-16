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        Haberler Dünya Ortadoğu BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz

        BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz

        İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yazılı açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 00:36 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:38
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        Guterres: Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı.

        AA'nın haberine göre; Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.

        Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı." ifadelerini kullandı.

        Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

        İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.

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        #Son dakika haberler
        #Birleşmiş Milletler
        #israil filistin çatışması
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