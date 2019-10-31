2013 yılında Atina’da ve sonrasında İstanbul’da faaliyetlerine başlayan, aradan geçen 6 yılda dünyanın 9 farklı şehrinde 2800 dairelik portföye ulaşan gayrimenkul şirketi Blueground; Westcap Investment Partners ve Prime Ventures’dan 50 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırım ile şirket, kendi ürettiği teknolojiyi, ürün tasarımlarını ve misafir deneyimini daha da geliştirmek için kaynaklarını arttırırken Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer metropollerinde de operasyonlarını başlatacağı belirtildi.

Bugün itibarıyla İstanbul, Atina, Dubai, New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago ve Washington DC’de faaliyet gösteren şirket, yeni yatırım turuyla birlikte 2019 sonuna kadar Londra, Paris ve Seattle’da da hizmet vermeye başlayacağı belirtildi

Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Sabit ve uzun vadeli bir bağlılık olan ev fikri, dünyada her geçen gün daha fazla insanın mobil bir yaşamı tercih etmesi nedeniyle değişiyor. Misafirlerimiz, tüm ayrıntıları düşünülerek tasarlanmış dairelerinde, şehre taşındıkları ilk gün yeni yaşamlarına başlayabilmeleriyle önemli bir rahatlık ve esneklik kazanıyor. Türkiye’de de eşyalı daire kiralama trendinin güç kazanmasıyla birlikte ev sahiplerinin bu yükselen trende cevap vermesi gerekiyor. Bu trendin dünyadaki öncüsü olan Blueground ile çalışmak, mülk sahipleri için en ideal çözüm. Yönettiğimiz daireler için mülk sahiplerine sabit nakit akışı sağlarken, katma değer sağlayan finansal çözümlerimiz ile de mülkün yıllık getirisini en üst düzeye çıkarıyoruz” dedi.

Şirket kurucularının birinin Yunan birinin Türk olmasının da güzel bir sinerji yarattığını belirten Korkmaz, “Baktığımızda buna ‘Ege Gücü’ de diyebiliriz. Blueground’un temellerini 2013 yılında Atina’da atarken, kuruluştan yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk yurt dışı yatırımımızı İstanbul’a gerçekleştirdik. İstanbul’daki büyümemiz, Blueground hikayesinin bir anlamda dönüm noktası oldu. Türkiye’den aldığımız güçle de dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmayı başardık. ABD’de aldığımız bu yatırım, Türkiye’deki büyüme hedeflerimize büyük katkı sağlayacak” dedi.

Şu an İstanbul’da 400 daireleri bulunduğun sözlerine ekleyen Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar İstanbul’da 1.000 daireye ulaşmak. Bu kapsamda, inşaat şirketleri ve bireysel ev sahipleriyle yeni iş birlikleri yapacak olmaktan da ayrı bir heyecan duyuyoruz. Dünyada şu anda Blueground ofislerinde 400’ü aşkın kişi çalışıyor. Türkiye’de de bu rakam 50’nin üzerinde. Fakat mobilya tedarikçilerimizle birlikte, sadece Türkiye’de istihdama olan katkımız 3.000 kişi civarında” dedi.