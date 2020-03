'Yenilmezler'in Black Widow'u koronavirüse yenildi!

Scarlett Johansson'un başrolde olduğu ve Disney'in yaz sezonundaki en iddialı yapımlarından 'Black Widow'un 1 Mayıs'taki vizyon tarihi ertelendi.

Uzun süredir filmin vizyona girmesini bekleyen Black Widow hayranları erteleme söylentisi ilk çıktığında sosyal medyada "filmin ertelenmemesi" için kampanya yapmıştı.

Stüdyo, bir süre önce Mulan’ın aynı adlı canlı aksiyon yeniden yapımını ve Yeni Mutantlar (The New Mutants) filmlerini ertelediğini açıklamıştı.

Disney ayrıca 15 Nisan ve 8 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak olan Dev Patel'in rol aldığı “The Personal History of David Copperfield”, Amy Adams’lı “The Woman in the Window”un vizyon tarihini de erteledi.

Filmlerin ne zaman vizyona gireceği ise belli değil!