BKM Mutfak'ın Başkent adresi

BKM Mutfak organizasyonu kapsamında ünlü komedyenler, Route Sahne'de Ankaralılar ile buluşuyor

Türkiye'nin tek Komedi Kulübü BKM Mutfak Türkiye'nin her yerine komediyi taşımaya devam ediyor. BKM Mutfak organizasyonuyla, Stand up komedyenleri Türkiye'yi geziyor. BKM Mutfak - Route Ankara, işbirliğiyle Ankaralılar yeni stand up komedyenleriyle tanışmaya hazırlanıyor.

Route Ankara'da önümüzdeki günlerde BKM Mutfak organizasyonuyla sahneye çıkacak olan Okan Cabalar, Tahsin Hasoğlu, Cem İşçiler, Kıvanç Talu, Miray Akovalıgil, Özgür Turhan Ankaralılara kahkaha attıracak.