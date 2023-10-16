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Tarih öncesi zamanlardan beri kullanılan element uzun bir süre kurşun, antimon ve kalay ile karıştırılmıştır. 1753'te bizmutun farklı bir element olduğu Claude François Geoffroy tarafından keşfedilmiştir. Bizmut nedir? Nerelerde kullanılır? Bizmut simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Bizmut Nedir?

Yüksek yoğunluklu, gümüşi ve pembeye çalan renkte bir metal olarak karşımıza çıkan bizmut, toksik özelliğe sahip olamayan bir elementtir. Rengi ve görünüşüyle itibariyle diğer elementlerden ayrılmaktadır. Çok sert ve sünek değildir ancak dövülüp tel haline getirebilir; geri dönüştürülebilir. Periyodik tablodaki en ağır kararlı metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Isıtıldığında yüzeyinde kahverengimsi sarı renkte bir oksit tabakası oluşmaktadır. Görünüm itibariyle diğer metal oksitlerden ayrılır. Bunun nedeni, yüzeyindeki ince oksit tabakasının alacalı, yanardöner bir görünüm yansıtmasıdır. Elektrik iletkenliği düşükken elektrik direnci yüksektir. Cıvadan sonra en düşük ısı iletkenliğine sahiptir.

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Bizmut Nerelerde Kullanılır?

Bizmut; ince ayrıntılı metal döküm parçalarının üretiminde, katalizör ve pigment ürünü olarak ve lehimlemelerde kurşun yerine kullanılmaktadır. Alaşımlarda ise kalay, demir ve kadmiyum gibi metallere katılır. Nükleer reaktörlerde soğutma sıvısı olarak kullanılabilen element, düşük erime noktalarına sahip olduğundan yangın dedektörleri, söndürücüler ve elektrikli sigortalarda da tercih edilmektedir.

Bizmut Simgesi

Element "Bi" harfleriyle ifade edilmektedir. Doğada saf ya da alaşımlar hâlinde bulunur. Kurşun, bakır, kalay, gümüş ve altının arıtılması sırasında da yan ürün olarak elde edilir.

Bizmut Sembolü

Element periyodik tabloda "Bi" sembolüyle temsil edilmektedir. Doğadaki radyoaktif olmayan elementler arasında en yüksek atom numaralı element olarak karşımıza çıkar. En önemli radyoaktif izotopu “Bi-210” izotopudur. Bu izotopun yarılanma süresi 5 yıldır.

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Bizmut Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun 15. grubunda yer alan elementin atom numarası 83'tür. Genellikle doğada serbest halde, kimi zaman bizmut sülfür ve bizmut oksit gibi bileşikler halinde bulunan element, çoğu kez kalay, kurşun ve bakır cevherleriyle bir aradadır ve bu cevherlerin arıtımı sırasında bir yan ürün olarak elde edilir.

Bizmut Kullanım Alanları

Özel lehimler

Otomatik püskürtme başlıkları

Otomatik kapı düzenekleri

Elektrik sigortaları

Basınçlı gaz silindirlerinin güvenlik tapaları

Yangın dedektörleri

Termoelektrik sistemler

Akrilik lifler

Boyalar

Plastikler

Kozmetik ürünler

Özel yapıştırıcılar

Seramik ve porselen

Cam

İlaçlar

Akrilik elyaf

Lehimler

Plazma ekranlar

Diskler

Yakıt depoları emniyet aparatları

Tüfekler

Gres yağları

Bizmut Özellikleri

Erime noktası 271,5 derece, kaynama noktası 1564 derecedir

Periyodik element cetvelinin 5-A grubunda yer alır.

Doğadaki tek izotopu Bi-209’un yarılanma ömrü 19 kentilyon yıldır.

Endüstri, sentetik elyaf ve kauçukların başlangıç ​​malzemesi olan akrilonitril üretiminde bizmut bileşiklerini katalizör olarak kullanılır.

Zaman zaman av tüfeği yapımında da kullanılmaktadır.

2003 yılında elementin çok zayıf bir radyoaktif olduğu keşfedilmiştir.

Bizmut tuzları; sindirim bozukluklarının tedavisinde, sindirim yollarının X ışınlarıyla incelenmesinde, deri yaralarının ve iltihaplarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Rujlar, ojeler ve göz farlarına sedefli görünüm veren katkı maddesi bizmut oksijen klorürdür. Yıllık üretimi yaklaşık 15-20 bin ton kadardır.

Ülkemizde bazı cevherlerde bizmut bulunsa da üretimi ve madenciliği yapılmamaktadır.

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