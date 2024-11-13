Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
Milli maç fikstür programı ile en yakın karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak 10 puanla lider konumda olan ay-yıldızlılar, Galler karşısında 3 puan arıyor. Millilerimiz, rakibini mağlup ederek yoluna namağlup devam etmek istiyor. Peki, A Milli Takım maç takvimi ile milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…
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Türkiye - Galler maçı için geri sayım devam ediyor. Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan Ay-yıldızlılar, 5. maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. 4 maç sonunda 10 puanla grupta ilk sırada yer alan Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Galler karşısına da mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, milli maç fikstürü ile karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
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TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, Uluslar B Ligi 5. maçında Galler'i Kayseri'de konuk edecek.
Türkiye - Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ CANLI YAYINLANACAK?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Galler karşılaşması, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ayrıca milli maç, Exxen platformu üzerinden de takip edilebilecek.
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UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
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UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU
1-TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
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TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDE BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKAR?
UEFA Uluslar Ligi formatına göre A ve B Grubu'nda sonuncu olan takımlar bir alt lige düşecek. Puan sıralamasında zirvede olan takımlar ise bir üst ligde yer alacak.
Türkiye, Uluslar B Ligi'ni Galler, İzlanda ve Karadağ'ın önünde birinci tamamlaması durumunda adını A Ligi'ne yazdıracak.
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ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.
UEFA Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca Rusya, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasına katılamayacak.