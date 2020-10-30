Biyoteknoloji girişimleri arttı

HABERTURK.COM

Türkiye'de biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı 2019'da 347'den 363'e yükseldi. Bu firmalar ürünlerinde veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullandı ve/veya biyoteknoloji Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) 2019 yılına ait biyoteknoloji istatistiklerine göre, biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimler çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, 2019 yılında 274 girişimin 1-9 çalışanı, 51 girişimin 10-49 çalışanı olduğu görüldü. Çalışan sayısı 50-249 ve 250 ve daha fazla olan girişimler için her iki büyüklük grubunda da 19 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü.



EN FAZLA DNA/RNA TEKNİKLERİ KULLANILDI

TÜİK verilerine göre, biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2019 yılında en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik, "DNA/RNA" oldu.

"DNA/RNA" tekniği kullanan girişim sayısının 214 olduğu görüldü. Bu tekniği, 119 girişimin kullandığı "süreç biyoteknolojisi teknikleri" ile "hücre ve doku kültürü mühendisliği" ve 118 girişimin kullandığı "proteinler ve diğer moleküller" teknikleri izledi.

Biyoteknoloji uygulamaları incelendiğinde, 2019 yılında biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişimin yüzde 37.2'sinin insan sağlığı (diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı sistemler vs.),yüzde 33.6'sının tarımsal biyoteknoloji ve yüzde 26.7'sinin çevre amaçlı faaliyet yürüttüğü görüldü.

AR-GE'YE 324.5 MİLYON TL HARCANDI

TÜİK verilerine göre, biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2019 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 324 milyon 462 bin 31 TL oldu. Bu harcama, 2018 yılında 275 milyon 898 bin 295 TL olarak gerçekleşti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı, 2018 yılında yüzde 1.18 iken 2019 yılında bu oran yüzde 1.10 oldu.

Biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan kişi sayısı 2019 yılında bin 821 kişi olarak kayıtlara geçerken, biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların yüzde 18'i doktora ve üstü, yüzde 24.2'si yüksek lisans, yüzde 39.5'i lisans, yüzde 7.6'sı yüksekokul ve yüzde 10.6'sı lise ve altı eğitim düzeyine sahip.

EN BÜYÜK ENGEL SERMAYEYE ERİŞİM

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişime göre, biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel yüzde 60.3 ile "sermayeye erişim" iken bunu yüzde 51 ile "nitelikli insan kaynaklarına erişim" ve yüzde 31.7 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi.

Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise yüzde 51 ile "uluslararası piyasalara erişim" ve yüzde 50.7 ile "dağıtım ve pazarlama kanallarının eksikliği" iken bunu yüzde 49.9 ile "sermayeye erişim" ve "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi.