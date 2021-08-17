Kripto para platformu Bitpanda, Valar Ventures liderliğinde gerçekleşen 263 milyon dolarlık C Serisi yatırım turu sonrasında 4.1 milyar dolarlık değere ulaştı. Şirket, alınan yatırımı organizasyonu ölçeklendirmek, teknolojik altyapısını geliştirmek, ekibini güçlendirmek, uluslararası alanda büyümeyi hızlandırmak için kullanacak.
Unicorn statüsü kazandıktan sadece 4 aysonra imzalanan C Serisi yatırım turu, Alan Howard ve REDO Ventures'ın yanı sıra mevcut yatırımcılar LeadBlock Partners ve Jump Capital'in katılımıyla Valar Ventures tarafından yönetildi. Ağustos ayında imzalanan C Serisi yatırım turu anlaşması her zaman olduğu gibi Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi’nin (FMA) onayına tabi olacak.
2014 yılında Eric Demuth, Paul Klanschek ve Christian Trummer tarafından Avusturya'da kurulan Bitpanda, 2014 yılında bir kripto alım satım şirketi olarak faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 3 milyon kullanıcısı ve 500'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.Şirket büyüme stratejisi çerçevesinde Avrupa’da yeni ofisler açmayı planlıyor.
'YETENEKLERİ BÜNYEMİZE KATIYORUZ'
Bitpanda'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Eric Demuth alınan yatırım ile ilgili şunları söyledi: “Bitpanda'yı 2014 yılında net bir vizyonla başlattık: yatırımı her yerde herkese daha da yakınlaştırmak. İşleri gerçekleştirmek için sürekli “kollarını sıvayan” yetenekli ekip üyelerimizin çabaları olmasaydı bugün burada olamazdık. Yolculuğumuzu bu inanılmaz insanlarla paylaştığımız için minnettarız. Bu nedenle büyüme stratejimizin odak noktasını birinci sınıf yetenekleri bünyemize katarak ekibimizi güçlendirmeye devam etmek oluşturuyor. Bu yatırım turunda eski ve yeni yatırımcılarımızın bizlere duydukları güven için de minnettarız. Finansın geleceğini şekillendirirken Bitpanda'yı Avrupa ve ötesinde 1 numaralı yatırım platformu haline getirirken birlikte çalışmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz”.
Valar Ventures Kurucu Ortağı Andrew McCormack Bitpanda ile imzalanan anlaşma hakkında şunları söyledi: “Bitpanda'nın potansiyeline başından beri inandık. Eric, Paul, Christian ve Bitpanda ekibinin elde ettiği sonuçlardan etkilendik. 2021'in ilk yarısında edinilen 1.2 milyondan fazla kullanıcı, etkileyici net gelir artışı ve birinci sınıf yönetici işe alımları ile Bitpanda, hiper büyümenin sürdürülebilir bir şekilde elde edilebileceğini canlı kanıtı olarak duruyor. Yatırım dünyasını her yerde herkesin parmaklarının ucuna getirmek için birlikte daha fazla çalışmaktan heyecan duyuyoruz."
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