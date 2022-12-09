Bitcoin yeniden yükselişte

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Bitcoin dün akşam psikolojik bir sınır haline gelen 17.000 doları yeniden aşarken bugün öğleden sonra 17.274 doları gördü. Dünyanın en büyük kripto para biriminde günlük yükseliş ise yüzde 2.5'i buldu.

Ethereum'da ise bugün daha hızlı bir yükseliş yaşandı. Ethereum saat 14.45 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.2 değer kazanarak 1.285 doları gördü.

Binance Coin bugün yüzde 2.3 yükselirken, Ripple'da yüzde 1.3, Dogecoin'de ise yüzde 2.4'lük artış yaşandı. Cardano yüzde 1.8 prim yaparken, Polygon ise yüzde 3.8 ile ortalamanın üzerinde bir artışa imza attı.

Kripto paralarda yaşanan yükseliş ABD borsalarında alımların hızlanmasına paralel başladı. Dün Nasdaq 100 yüzde 1.2 yükseldi.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLECEK

Kripto para piyasalarında geleneksel piyasalarda olduğu gibi gelecek hafta Fed'in açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Fed'den büyük oranda 50 baz puanlık faiz artırımı beklenirken, karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamadı sözlü yönlendirmeler dikkatle takip edilecek. Konuşmada Fed'in sonraki toplantılarında faiz artırımlarında frene basıp basmayacağına dair ipuçları aranacak.