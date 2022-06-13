Cuma günü ABD enflasyon verisiyle 30.000 doların altına gerileyen Bitcoin hafta sonu da düşüşünü sürdürerek dün 28.000 doların altına gerilemişti.

Bugün ise Asya piyasalarının açılmasıyla yeni bir satış dalgası geldi. Sabaha karşı Bitcoin 25.102 dolara gerilemesinin ardından önce 26.000 dolara geri yükseldi. Ardından yeniden 25.200 dolara düştü. Günlük değer kaybı yüzde 7.5'i buldu. Bitcoin böylece Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Bitcoin Kasım 2021'de 69.000 doları aşarak tarihi zirvesini görmüştü.

Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para konumunda bulunan Ethereum ise bugün yüzde 7.8'lik üşüşle 1.325 dolara geriledi. Son düşüşlerle beraber Bitcoin 1 haftada yatırımcısına yüzde 19, Ethereum ise yüzde 29 kaybettirmiş oldu.

Bugün düşüşler kripto para piyasasına yayılmış durumda. Binance Coin yüzde 6.6, Cardano (ADA) yüzde 9, Ripple yüzde 5.8, Solana yüzde 12.6, Dogecoin ise yüzde 10.2'lik günlük değer kaybı yaşadı.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

Kripto para piyasasında düşüş cuma günü ABD'de mayıs ayı enflasyonunun açıklamasıyla başladı. Mayısta ABD'de yıllık enflasyon yzüzde 8.3'lük beklentiye karşın yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine ulaştı.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından Fed'den önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklentisi güçlendi. Hatta Barclays analistleri veri sonrası yaptığı güncellemeyle Fed'den gelecek çarşamba 75 baz puanlık faiz artırımı beklediğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell son yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için gerekirse daha agresif sıkılaştırma adımları atabileceklerini belirtmişti.

TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ

Bu gelişme ABD varlıklarına talebi artırdı. Geçen cuma 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.04'ten yüzde 3.16'ya, 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 2.82'den yüzde 3.06'ya kadar yükseldi. 2 yıllık tahvillerin getirisi 14 yıl, 10 yıllık tahvillerin getirisi ise 4.5 yılın zirvesini gördü.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de cuma günü yüzde 1 yükselerek 104'ün üzerine çıktı.

Bugün ise Asya piyasalarının açılışıyla taze bir satış dalgası geldi. Asya'da Şanghay Borsası yüzde 1.1 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2.2 geriledi. Kripto paralar son dönemlerde olduğu gibi pay piyasalarıyla birlikte hareket etti.

207 MİLYAR DOLAR UÇTU

ABD enflasyon verisi açıklandığında kripto parların toplam piyasa değeri 1 trilyon 233 milyar dolar seviyesindeydi. Bu sabah ise toplam değer 1 trilyon 26 milyar dolara düştü. Yani piyasada 3 günde 207 milyar dolar buharlaşmış oldu.

GÖZLER FED'DE OLACAK

Piyasalarda gözler bu hafta Fed'in faiz kararında olacak. Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.