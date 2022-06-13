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Kripto para borsası Binance Bitcoin çekimlerini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada "Binance, zincir üzerinde takılı kalan bir işlemden dolayı BTC ağındaki Bitcoin çekimlerini geçici olarak durdurdu. Ekibimiz sorunu çözmek için çalışıyor ve yakında daha fazla detay paylaşacağız. Çalışma devam ederken, diğer ağlar üzerinden BTC çekmeye devam edebilirsiniz" denildi.