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Bitcoin dün yeni tarihi zirvesini görmesinin ardından bu sabah itibarıyla sert bir düşüş yaşadı.

Dünyanın en büyük kripto parası dün 68.742 doları görerek rekor kırdı. Ardından akşam saatlerinde Çinli gayrimenkul devi Evergrande'ın 3. kez borç ödemesini yapamadığına dair haberler çıktı.

Bu haberlerin etkisiyle Bitcoin yönünü aşağı çevirdi. Tabii bu esnada rekorun ardından gelen kâr satışları da etkili oldu.

Bitcoin bu sabah itibarıyla 64.940 dolara kadar geriledi. Son 24 saatteki değer kaybı yüzde 3'ü aştı.

Ethereum da dün akşam 4.859 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Benzer şekilde bu sabah 4.673 dolara çekildi.

Bugün düşüşün ne kadar kalıcı olup olmadığı dikkatle takip edilecek.