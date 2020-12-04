Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.27 artışla 19,301.08 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 12.34'e çıkarken, birimin toplam piyasa hacmi de 358.35 milyar dolara yükseldi.
Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.
Kripto para piyasalarında toplam hacim de, son 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık artışla 574.65 milyar dolara yükselerek, geçen hafta ulaştığı 575.96 milyar dolarlık yeni zirvesine yaklaştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle önceki 24 saatteki 158 milyar dolardan 154 milyar dolara indi.
Toplam 7,854 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,885 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 1.27 artışla 19,301.08 dolar,
2.Ethereum yüzde 2.20 artışla 606.73 dolar,
3.XRP yüzde 0.51 düşüşle 0.61 dolar,
4.Tether yüzde 0.10 artışla 1.00 dolar,
5.Litecoin yüzde 0.33 düşüşle 87.35 dolar,
6.Chainlink yüzde 1.32 düşüşle 13.68 dolar,
7.Bitcoin Cash yüzde 1.26 düşüşle 287.44 dolar,
8.Cardano yüzde 2.58 artışla 0.16 dolar,
9.Polkadot yüzde 2.87 düşüşle 5.30 dolar,
10.Binance Coin yüzde 0.44 artışla 30.41 dolardan işlem görüyordu.
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