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Bitcoin geçen çarşamba sert bir yükselişle 55.000 doların üzerine tırmanmasının ardından inişli-çıkışlı bir seyir izlemişti. Bitcoin haftasonu ağırlıklı olarak 54.000-56.000 dolar aralığında hareket etmesinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 1.6 değer kazanarak 56.550 dolara çıktı. Buna karşılık Ethereum ise yzüzde 2.1 değer kaybıyla 3.510 dolara geriledi. Cardano (ADA) da yüzde 2.2'lik düşüşle 2.22 dolara çekildi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 81'inde dolar bazında değer kaybetti. Yani Bitcoin'in yükselişi henüz altcoinlere tam olarak yansımadı.