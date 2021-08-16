Geçen hafta 44.000-46.500 dolar aralığında hareket eden Bitcoin cumartesi günü ise 47.000 doların üzerine tırmandı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 1.6 yükselerek 47.480 dolara ulaştı. Sabaha karşı 47.998 doları gördü ancak 48.000 doların üzerine çıkamadı.

Ethereum da benzer şekilde günlük yüzde 1.4 değer kazanarak 3.284 dolara çıktı.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 81'i son 24 saatte dolar bazında yükselişe imza attı.