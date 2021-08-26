Pazartesi günü 3 ayın ardından 50.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin dün de kısa süreliğine 49.000 doların üzerine çıktı ancak gelen kâr satışlarıyla yeniden düşüşe geçti.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.8 düşüşle 47.750 dolara geriledi.

Ethereum da benzer şekilde yüzde 0.9 düşerek 3.110 dolara düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 86'sı son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşadı.