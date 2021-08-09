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20 Temmuz'da 30.000 doların altını gören Bitcoin bu tarihten itibaren hızlı bir ralliye imza attı.

Bitcoin dün kısa bir süreliğine 45.000 doların üzerini görse de bu seviyede tutunamadı. Bitcoin bu sabah itibarıyla 43.610 dolara geriledi. Günlük düşüş yüzde 2'yi buldu.

ETHEREUM 3000 DOLARIN ALTINDA

Geçen hafta Londra hardforku sonrası yükselen Ethereum ise bugün yüzde 5 değer kaybederek 2.955 dolara geriledi. Dogecoin'de ise günlük düşüş yüzde 8.5'e ulaştı.

Bugünkü düşüşlere yol açacak bir haber akışı olmadı. Son haftalardaki yükselişin ardından gelen kâr satışları ve doların küresel olarak güçlenmesi düşüşe katkıda bulundu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'e yer alan kripto paraların 84'ü son 24 saatte değer kaybı yaşadı.