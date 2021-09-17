Bitcoin'de yatay seyir

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Bitcoin 2 gün önce 48 bin doları aşmasının ardından bu seviyenin civarında hareket etmeye devam ediyor.

Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2.7 değer kaybederek 3.558 dolara düştü.

Ancak en dikkat çekici harekete Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX 668.8 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü ardından 65 dolara çekildi. AVAX son gerilemeye rağmen günlük yüzde 11.5 yükseldi.