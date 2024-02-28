Bitcoin piyasasını takip eden yatırımcılar, "Bitcoin'de son durum nedir?" diye araştırıyor. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, Kasım 2021 tarihinden sonra ilk kez büyük bir çıkış yakaladı. Bu sert yükseliş, diğer kriptopları da etkiledi ve kripto paraların toplam piyasa değeri ise 1 günde yaklaşık 125 milyar dolar arttı. İşte, Bitcoin'deki son durum...