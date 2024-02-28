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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bitcoin'de son durum Şubat 2024: Bitcoin'de rekor yükseliş! Bitcoin kaç dolar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Bitcoin yükseldi! Bitcoin'de son durum nedir?

        ABD'de Bitcoin spot ETF'lerde günlük 2.4 milyar dolarla rekor işlem hacmine ulaştı ve bu sert yükseliş, kripto paraları da tetikledi. Son gelişmeyle beraber, Bitcoin dolar bazında yatırımcısına son 1 ayda yüzde 33 kazandırmış oldu. İşte, Bitcoin'de son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 10:15 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:15
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        • 1

          Bitcoin piyasasını takip eden yatırımcılar, "Bitcoin'de son durum nedir?" diye araştırıyor. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, Kasım 2021 tarihinden sonra ilk kez büyük bir çıkış yakaladı. Bu sert yükseliş, diğer kriptopları da etkiledi ve kripto paraların toplam piyasa değeri ise 1 günde yaklaşık 125 milyar dolar arttı. İşte, Bitcoin'deki son durum...

        • 2

          BITCOIN'DE SON DURUM NEDİR?

          Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana ilk kez 57.000 doları gördü. 27 Şubat TSİ 8.00 itibarıyla kazanımlarının bir kısmını geri vererek 55.710 dolara çekilse de günlük yükselişi yüzde 8.5 oldu. Bitcoin'in piyasa değeri ise 1.1 trilyon dolar oldu.

        • 3

          BITCOIN KAÇ DOLAR OLDU?

          Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana ilk kez 57.000 doları gördü Son yükselişle beraber Bitcoin dolar bazında yatırımcısına son 1 ayda yüzde 33 kazandırmış oldu. Dünyanın en büyük kripto parasının son 1 ayda hızlanan rallisinde ABD'de SEC'in ocak ayında Bitcoin spot ETF'lere onay vermesi ana unsurlardan birisi oldu.

        • 4

          DİĞER COINLER DE YÜKSELDİ!

          - Ethereum yüzde 3.3 yükselerek 2.210 dolar,

          - Binance Coin günlük yüzde 3.2 değer kazancıyla 399 dolar,

          - Solana yüzde 6.2'lik artışla 109.4 dolar,

          - Ripple yüzde 2.4'lük artışla 0.55 dolar,

          - Cardano (ADA) yüzde 6.4'lük yükselişle 0.63 dolar,

          - Avalanche (AVAX) ise yüzde 6'lık artışla 39.2 dolar,

          - Dogecoin ise yüzde 5.1 değer kazanarak 0.090 dolara ulaştı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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