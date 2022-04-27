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Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen perşembe günü parasal sıkılaşma aadımlarını hızlandıravileceklerinin sinyalini vermesiyle kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı. Ancak bu düşüşleri Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı haberi durdurmuştu.

Elon Musk'ın yönetimi devralmasıyla sosyal medya platformunun daha kripto para dostu hale geleceğine yönelik beklentilerle dün Bitcoin 40.700 doları aştı. Ancak piyasadaki bu coşku kısa sürdü.

Gece saatlerinde 38.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 5.5 değer kaybıyla 38.400 dolara geriledi.

DOGECOIN'DE SATIŞ DALGASI

Dün 3.000 doların üzerine tırmanan Ethereum da yüzde 5.3 düşerek 2.840 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 3.1 değer kaybederken Solana yüzde 4, Ripple yüzde 3.4, Ripple yüzde 5.7, Terra yüzde 7.5, Cardano yüzde 6.1 düştü.

En sert gerileme ise Twitter haberi sonrası yaklaşık yüzde 27 değer kazanan Dogecoin'de yaşandı. Elon Musk'ın favori kripto paraları arasında bulunan Dogecoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 10.7 düşerek 0.14 dolara geriledi.

Analistler Elon Musk'ın kripto paralara ilgisi bilinse de Twitter'ın bu konuda henüz bir açıklama yapmadığını dolayısıyla kripto para piyasalarında güçlü alıma teşvik edecek bir hikayenin henüz oluşmadığını belirtti.