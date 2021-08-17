Haftasonu kısa bir süreliğine 48.000 doları aşan Bitcoin bu seviyeye yaklaştıkça gelen kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.6 gerileyerek 46.247 dolara indi.

Ethereum da benzer şekilde yüzde 3'lük düşüşle 3.189 dolara düştü.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 69'u değer kaybı yaşadı.