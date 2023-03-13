Kripto para yatırımcıları son günlerde ABD'de Silicon Valley Bank'te (SVB) yaşananları dikkatle takip ediyordu. Bunun en önemli nedeni iflas eden bankada piyasa değeri bakımından en büyük ikinci sabit koin (stablecoin) olan USDC'nin sağlayıcısı Circle'ın bu bankada 3.3 milyar dolarlık rezervi bulunmasıydı.

SVB'nin iflasının ardından bu kaynağın ne olacağına dair soru işaretleri artmış USDC'de önemli satışlar gelmişti. Bu sebeple USDC olması gerektiği gibi 1 dolarda sabit duramayarak cumartesi günü 0.90 doların altına geriledi. Bu da genel kripto para piyasasında güven kaybına ve satışlara katkıda bulundu.

Ancak Fed ve ABD Hazine Bakanlığı SVB'de mevduat sahiplerinin korunacağını açıklayınca Circle ve dolayısıyla USDC'ye yönelik endişeler dağıldı. Bu sabah itibarıyla USDC 0.99 doların üzerine çıktı.

Bunun yanında son yaşanan banka iflasları sebebiyle Fed'in 22 Mart'ta 50 değil 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklenti güçlendi. Daha önce Fed Başkanı Jerome Powell Senato Bankacılık Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda Fed'in enflasyonu dizginlemek için beklenenden yüksek oranda ve daha hızlı faiz artırımlarına gidebileceğini belirtmişti.

20.000 DOLARIN ALTINI GÖRMÜŞTÜ

Bu açıklamalardan önce Bitcoin 22.400 dolar civarında bir seyir izliyordu. Açıklamaların etkisiyle 50 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanmaya başlamış, buna SVB'de yaşananlar eklenince Bitcoin cuma günü 20.000 doların altına gerilemişti.

Bugün ise hem Circle'ın parasının 'buharlaşmayacağı' anlaşıldı hem de Fed'den 22 Mart'ta 25 baz puanlık faiz artırımı geleceği fiyatlanmaya başladı. Bu sebeple bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 8.7 yükselerek 22.455 dolara çıktı.

PİYASA GENELİNDE OLUMLU RÜZGARLAR

Olumlu rüzgarlar kripto para piyasası geneline yayıldı. Ethereum yüzde 7.9 değer kazanarak 1.605 dolara çıktı.

Binance Coin yüzde 7.4, Cardano (ADA) yüzde 10, Polygon yüzde 6.7, Dogecoin yüzde 5.4, Solana ise yüzde 8.7 yükseldi.

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