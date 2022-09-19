Bitcoin'de ani düşüş

Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla Bitcoin 22.600 dolardan 20.000 doların altına gerilemişti.
Bitcoin hafta sonu yatay bir seyir izlemesinin ardından bu sabah TSİ 5.00 civarında yeni bir satış dalgasına maruz kaldı.
Bitcoin yaklaşık 1 saat içerisinde 19.470 dolardan 18.763 dolara kadar geriledi. Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 5.8'i aştı. Ethereum'daki düşüş ise daha sert oldu. Ethereum Günlük 10.3'lük değer kaybıyla 1.300 dolara geriledi.
Benzer şekilde Binance Coin haftaya günlük yüzde 5.5, Ripple yüzde 6.9, Cardano yüzde 9.2, Solana yüzde 6.8, Dogecoin ise yüzde 7.4'lük düşüşlerle başladı.
Bitcoin'de sert düşüşün başladığı saatlerde 933 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri 908 milyar dolara kadar geriledi.
GÖZLER FED'DE OLACAK
Bu8 hafta geleneksel piyasalarda olduğu gibi kripto para yatırımcılarının da gözü Fed'in 21 Eylül'de açıklayacağı faiz kararında olacak. Geçen haftaya kadar piyasalarda Fed'den bu ay 75 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak geçen hafta yüzde 8.1'lik beklentiye karşın ABD'de ağustosta yıllık enflasyonun yüzde 8.3 olduğu açıklandı. Bunun üzerine Fed'den 100 baz puanlık bir artırım gelme ihtimali de fiyatlanmaya başladı. Bu durum riskli görülen kripto paralarda çıkış getirdi.
100 BAZ PUAN İHTİMALİ ZAYIFLADI
Fe'in faiz karar ihtimallerini analiz eden CME FedWatch Tool'da, 75 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 82 görülürken, 100 baz puanlık artırım olasılığı yüzde 18 oldu. Geçen hafta 100 baz puanlık artırım olasılığı yüzde 34'e kadar yükselmişti. Analistler Fed'den 100 baz puanlık 'şahin' bir artırım gelmesi durumunda kripto paraların yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
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