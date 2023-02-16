Bitcoin 6 ayın zirvesine çıktı

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Pazartesi günü 21.500 doların altını gerileyen Bitcoin, salı günü ABD enflasyon verisinin açıklanmasından sonra yönünü yukarı çevirdi.

ABD'de ocak ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 6.4 yükseldiği açıklandı. Bu oran yüzde 6.2'lik piyasa beklentisinin üzerinde kalsa da Ekim 2021'den bu yana yıllık enflasyonun en düşük seviyesi oldu.

Söz konusu veri sonrası 22.200 doalrı aşan Bitcoin dün ise büyük bir sıçramaya imza attı. TSİ 22.00'de 23.000 doların hafif altında işlem gören Bitcoin 22.10'da bu seviyeyi kırdı ve bir anda alımlar hızlandı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin 24.700 doları aştı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük yükseliş yüzde 11.6'yı buldu.

PİYASA GENELİNE YAYILDI

Bitcoin'deki yükseliş piyasa geneline yayıldı. Ethereum yüzde 9.1'lik yükselişle 1.692 doları gördü. Binance Coin yüzde 8.3'lük yükselişle 322 dolar, Ripple yüzde 5.1 değer kazanarak 0.41 dolara çıktı. Cardano (ADA) yüzde 6.1, Polygon yüzde 9.3, Dogecoin ise yüzde 4.8'lik yükselişlere imza attı.

Bu sabah itibarıyla kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 98 milyar dolar artarak 1 trilyon 115 milyar dolara ulaştı.

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