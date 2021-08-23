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Bitcoin son birkaç gündür zorladığı 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyi sonunda aştı.

Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.55 yükselişle 50.350 doları gördü.

Son yükselişte PayPal'ın kripto para ile ödeme hizmetini ABD'nin İngiltere'de de sunmaya başlaması etkili oldu. Ethereum da benzer şekilde yüzde 3.5 yükselerek 3.420 doları gördü.

CARDANO'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Geçen hafta Binance Coin'i geride bırakarak piyasa değeri bakımından en büyük 3. kripto para haline gelen Cardano(ADA) hızla yükselmeye haftanın ilk saatlerinde de devam etti.

Cardano son 24 saatte yüzde 11 değer kazandı ve 2.80 doları gördü. Binance Coin de yüzde 7 yükselişle 480 doların üzerine tırmandı.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 94'ü son 24 saatte dolar bazında değer artışı yaşadı.