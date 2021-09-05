Bitcoin, cuma günü 50.982 dolara kadar tırmanmasının ardından sakin bir haftasonu geçirdi. Bitcoin'in 50.000 doların üzerine tırmanmasında ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdamın 235 bin ile beklentilerin bir hayli altında yükselmesi etkili oldu. Bu verinin açıklanmasının ardından dolar zayıflarken, bu durum altın ve kripto para gibi varlıklara yaradı.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.4 yükselişle 50.030 dolar oldu. Son 2 gündür 50.000 dolar civarında bir seyir izledi. Haftalık yükselişi ise yüzde 3'ü buldu.
Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum da cuma günü kısa bir süreliğine 4.000 doların üzerine çıksa da bu seviyenin altına geriledi. Bugün, günlük yüzde 0.22 yükselişle 3.922 dolarlık değere ulaştı. Ethereum'un haftalık yükselişi yüzde 22 oldu.
ADA 1 AYDA YÜZDE 108 YÜKSELDİ
Son 1 aydaki yükselişiyle dikkat çeken Cardano(ADA) da sakin bir haftasonu geçiriyor. Perşembe günü 3.10 dolarla tarihi zirvesine ulaşan ADA gelen kâr satışlarıyla dün 2.85'e geriledi. Bugün ise yatay bir seyir izleyerek 2.88 dolar oldu. ADA son 1 haftada yüzde 1 değer kaybederken aylık yükselişi yüzde 108'i buldu.
SOLANA 7. BÜYÜK OLDU
Bu haftanın en dikkat çeken kripto paralarından birisi ise Solana oldu. Solana bugün itibarıyla son 1 haftada yüzde 52 yükselişle 140.4 dolarlık değere ulaştı.
Bu yükselişte Solana ağında artan NFT satışları etkili oldu. Solana son yükselişle beraber 41 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 7. kripto para oldu. Solana son 1 ayda ise yatırımcısına yüzde 278 kazandırdı.
Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 51'i dolar bazında yükseliş kaydetti. Son bir haftada ise söz konusu kripto paraların 84'ü değer kazandı.
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