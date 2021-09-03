Bitcoin 23 Ağustos'ta 50.000 doları kısa bir süreliğine aştı ancak bu seviyeyi kalıcı olarak kıramadı. Son 10 gündür de bu seviyeyi kırmaya çalışıyor.

Dün Bitcoin yeniden 50.000 doların üzerini gördü ancak bugün yeniden. 49.300 dolara geriledi. 50.000 dolarla olan bu 10 günlük süreçte Bitcoin zaman zaman 46.400 dolara kadar geriledi.

Teknik analiz ve değerlendirme firması Momentum Structural Analysis Analisti Bret Oliver, yayımladığı bilgi notunda Bitcoin'in nisan ayından bu yana hareketinin 2017 zirvesinden sonraki hareketini andırdığını belirtti.

NİSANDA REKOR KIRDI

Aralık 2017'de Bitcoin 20.000 dolara yaklaşmış ancak bu seviyeyi aşamamıştı. Şubat ayına gelindiğinde ise 6.900 dolara kadar geriledi. Zaman zaman gelen tepki alımlarıyla yükselişler yaşansa da Aralık 2018'de 4.000 doların altına düştü.

Yani zirvenin görülmesinin ardından inişler çıkışlar yaşansa da 1 yıllık bir düşüş trendi yaşandı. Bu süreçte yüzde 84 değer kaybetti.

Bu yıl Bitcoin 13 Nisan'da 64.863 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. 20 Temmuz'da ise 30.000 doların altını gördü. Buradan gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çeviren Bitcoin 10 gündür ise 50.000 dolar seviyesiyle boğuşuyor.

11.000 DOLARDA TAKILMIŞTI

2017 yılında da şubatta 7.000 doların altına yaşanan çekilmeyle tepki alımları gelmiş, Bitcoin şubat ortasından itibaren 2 hafta boyunca zaman zaman 11.000 doların üzerine tırmanmış ancak bu seviyeyi kıramayınca düşüşe geçmişti.

Bret Oliver bu benzerliklerden yola çıkarak bir düşüş beklese de bu sefer yaşanacak gerilemenin 2017 ve 2018'deki kadar uzun olmayabileceğini belirtti.

2017 yılında kâr satışları ve regülasyon endişeleri genel olarak kripto piyasasından kaçışa yol açmıştı. Ancak bugün farklı rüzgarlar ediyor.

Analistler Bitcoin'in 50.000 doları aşamamasında NFT'lere kaydırılan paraların ve Ethereum, Cardano gibi kripto paralara kayan ilginin etkili olduğunu belirtiyor. Diğer bir deyişle Bitcoin belli bir seviyede takılmış olsa da piyasadan bir kaçış yaşanmıyor.

Ethereum son 1 haftada yüzde 24, Cardano ise yüzde 15 değer kazandı. Kripto paraların toplam piyasa değeri de bu süreçte yaklaşık 200 milyar dolarlık artışla 2.2 trilyon doları aştı.