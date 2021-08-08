2021 yılı kripto para piyasası açısından bir hayli hareketli geçmeye devam ediyor. Seneye 29.000 dolardan başlayan Bitcoin 13 Nisan'da 64.863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı.

Ancak bu zirvenin ardından satışlar gelmeye başladı. Bitcoin mayıs-temmuz döneminde inişli çıkışlı bir seyir izlese de satış tarafı genel olarak daha ağır bastı. Bu düşüşte Çin'in kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalar, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını durdurması ve Elon Musk'ın Bitcoin madenciliğinin çevresel etilerine yönelik endişelerini dile getirmesi etkili oldu. Bunun yanında aslında alışıldık bir şekilde regülatörler kripto para piyasasının denetlenmesi için çeşitli adımlar attı.

KAZANCINI GERİ VERMİŞTİ

Olumsuz haber akışı kâr satışlarıyla birleşince 20 Temmuz'da Bitcoin 29.360 dolara kadar düştü. Yani 2021 kazancının tamamını geri verdi. Ancak Bitcoin'in 30.000 doların altına gerilemesiyle tepki alımları geldi ve bu tarihten sonra dünyanın en büyük kripto parası yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin 8 yılın ardından ilk kez 10 gün üst üste yükseliş kaydetti.

Bugün ise 45.280 dolara kadar yükseldi. 17 Mayıs'tan bu yana ilk kez 45.000 doların üzerini gören Bitcoin'in bu seviyeyi kalıcı olarak kırıp kıramayacağı takip ediliyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1, son 1 haftada ise yüzde 6.9 yükseldi. 20 Temmuz'daki dip seviyesinden bu yana ise dolar bazında yüzde 54.2 değer kazandı.

Ethereum ise işlem ücretlerini stabilize etmesi beklenen Londra hardforkunun katkısıyla 3.000 doların üzerine çıkarak 3.184 doları gördü. Ethereum son 1 haftada yüzde 19 değerlendi.