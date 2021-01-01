Bugün 1 Ocak 2021 Cuma... Peki bugün Borsa İstanbul bugün açık mı? Bilindiği üzere yurt genelinde bugün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte "BİST bugün açık mı?" sorusunun cevabı...

Borsa İstanbul'da işlem yapılacak mı?

Borsa İstanbul, bugün yani 31 Aralık'ta tüm gün işlem yapıldı. 1 Ocak ise resmi tatil olduğundan bugün BİST kapalı olacak. Borsa İstanbul’da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

13:00 – 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 – 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 – 18:00 Sürekli İşlem

18:01 – 18:05 Kapanış¸ Seansı

18:05 – 18:08 Eşleştirme / Fiyat Belirleme

18:08 – 18:10 Kapanış Fiyatından İşlemler

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri de merak konusu oldu. Sadece 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.