Bisse yeni fabrika açacak

Hazır giyim markası BİSSE, İstanbul’da 60 milyon TL yatırımla yeni bir fabrika hazırlığına başladıklarını, fabrikayı 45’inci yıllarını kutlayacakları 2021 yılının Nisan ayında faaliyete alacaklarını duyurdu.
BİSSE’nin 2020 yılına dair faaliyetlerini değerlendiren ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli, BİSSE’nin hikâyesinin tam 44 yıl önce İstanbul Vefa’da tutulan 60 metrekarelik bir dükkânda iki küçük makine ile başlayıp bugün Eyüp’teki 3 bin metrekare alana sahip fabrikaya uzandığını belirterek yeni yatırımla ilgili bilgi verdi.
KEfeli, “İstanbul’da 8 bin metrekare alan üzerine, 1200 kişiye daha istihdam sağlayacağımız, çevreye duyarlı ve son teknoloji depo sistemlerine sahip yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı Nisan ayında açacağımız fabrikamız sayesinde mevcut üretimimiz aşamasındaki ithalat oranımızı yüzde 10’a indirerek ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağız. Yalnızca bir üretim merkezi değil, bünyesinde yer alacak BİSSE Eğitim Merkezi ile Moda Eğitim Merkezi yer alacak. Bunun için 3 farklı üniversite ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yeni fabrikamızın kapasitesini 2023 yılında 20 bin metrekareye artırmayı hedefliyoruz, böylece kalite ve teknoloji açısından Avrupa’da ilk 5 gömlek fabrikası arasında yer alacağımıza inanıyoruz.” dedi.
YURTDIŞINDA 13 YENİ MAĞAZA
Mart ayından bu yana süregelen pandemi ve yükselen döviz kuru ile birlikte ihracata odaklandıklarını belirten Onur Kefeli; “Güney Afrika, Almanya, Belçika, İsveç, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Lübnan, Kanada ve ABD’ye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak pandemi etkisiyle yurtdışına olan siparişlerinin ciddi bir şekilde arttı. Bugün için özellikle İspanya ve Belçika’dan aldığımız gömlek ve takım elbise siparişlerini yetiştirebilmek adına hem biz hem de 4 fabrika daha bizim için çalışıyor. Öyle ki kendi çalışanlarımız için olan kıyafetleri dahi iş yoğunluğundan yetiştiremez hale geldik” dedi.
Mağaza yatırımlarına da değinen Kefeli; “Marka konumlandırma stratejimizi gözden geçirip hedef kitlemizin değişen ihtiyaçlarına uygun yeni ürün segmentasyonları oluşturuyor, bu doğrultuda yeni koleksiyonlarımızı hedef kitlemizle buluşturmak adına yurtiçinde ve yurtdışında stratejik değerdeki yerlerde mağaza açılışları gerçekleştiriyoruz. Bugün için İstanbul’da 12, İzmir’de 4, Ankara’da 3, Antalya’da 2, Bursa, Konya, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Mersin, Gaziantep ve Mardin’de birer olmak üzere toplam 29 mağaza ile 450 satış noktasına sahibiz. İlerleyen dönemde Dubai’de 4, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2, Azerbaycan’da 1, İngiltere’de 2, Katar’da 1, Güney Afrika’da 1, Türkistan’da 1 ve Kazakistan’da 1 olmak üzere toplam 13 mağaza açmayı hedefliyoruz. Hatta Dubai’deki Emaar Mall’da mağaza açan ilk Türk hazır giyim markası olacağız” şeklinde konuştu.
İlk mağazasını 1988 yılında Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria’da açan BİSSE'nin toplam 29 mağazası ve 450 adet satış noktası bulunuyor.
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