Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, kamuya ait 3 sigorta şirketinin birleşerek Varlık Fonu çatısı altında faaliyet göstermesiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Türkiye'nin yeni sigorta şirketinin amacının sigorta sektöründen pay kapmak olmadığını ve pastayı büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Sönmez, yeni şirketin tüm yakın coğrafyada var olacağını ifade ederek, "Yeni devler yaratacağız. Bölgesel liderlik hedefimiz var. Suriye, Irak, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da var olacağız. Ancak tabii ki öncelikle kendi büyüklüğümüzü ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FİNANSAL HOLDİNGİ

Türkiye'nin stratejik önceliklerini gözönünde bulundurduklarını dile getiren Sönmez, "Türkiye'de kurumsal yatırımcı kimliğinde bir sigorta şirketi yok. Sigorta şirketleri bankaların iştiraki. Bizim pastayı büyüterek banka dışı sektörü yukarı çekmemiz lazım. Ölçeğimizi büyütmemiz gerekiyor. Biz şimdi 1+1+1'i nasıl 10 yapacağız, ona bakıyoruz. Sigortacılık damlaya damlaya göl olur atasözünün geçerli olduğu bir sektör. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Diğer yandan banka iştiraki olan sektör yeterli ilgiyi göremiyor. Yeni şirketimiz tüm kamu bankalarına eşit uzaklıkta olacak ve hem bankasürans hem acente hem de dijital kanalları iyi kullanacak" diye konuştu.

START-UP YATIRIMLARI YAPACAK

Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarından birinin tasarruf eksikliği olduğunu anlatan Sönmez, Varlık Fonu'nun da böyle doğduğunu vurgulayarak sigorta alanında da büyük bir yatırımcı oluşturulması gerektiğini kaydetti. Sigorta şirketlerinin Nisan 2020'ya kadar birleştirilmiş olacağını anlatan Sönmez, şunları kaydetti: "5 yıl sonra Türkiye'nin en büyük finansal holdinglerinden birisi olacağız. Büyük bir havuz oluşturacağız. Holding sermaye yatırımları da yapacak. Dünyada da bir çok şirketin sahibi sigorta şirketleri. Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu nakit tasarrufların az olması. Bu sorunu ancak sigorta şirketlerinin birikimleri ile aşabiliriz. Tüm taraflar da bundan faydalanacak. Büyüyen yapının içinde yeni alanlar doğacak. Girişim sermayesi ve start-up'lara yatırım yapan yeni bir yapı kurulacak.

GİZLİ POTANSİYEL AÇIĞA ÇIKACAK

Atilla Benli ise yeni strateji ile sigorta şirketlerinin dünyada örnekleri olduğu gibi banka sahibi olacağını belirterek şehir hastanelerine uygun çıkarılan ve yaşa göre farklılaşan yeni sağlık sigortası ürünlerinin de hayatımıza gireceğini söyledi. Dünyadaki örneklerine göre Türkiye'de sigorta sektörünün ekonominin büyüklüğüne göre küçük kaldığını anlatan Benli, "Sigortada her zaman büyük sayılar kanunu geçerli. 3 kamu sigorta şirketinin de birbirini tamamlayan özellikleri bulunuyor. Birleşmiş yapının da ölçeği oldukça büyük olacak. Bir araya geldiğimizde gizli kalmış potansiyelin açığa çıktığını göreceğiz. Sigortacılığın olması gereken yer finansın yüzde 20'si kadar. Ancak bunun için aşılması gereken bir eşik var o eşiği aşmamız için öncü olmamız gerekiyor. Sigorta ve emeklilik Türkiye'nin varlık tarafını güçlendirecek" dedi. Benli yeni sigorta şirketinin adının herhangi bir banka ismi olmayacağını ifade etti. Her ürün gamında kapasite artırarak ciddi büyüyeceklerini belirten Benli, aynı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gibi yeni ürünlerin de devreye gireceğini anlattı.