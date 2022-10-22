1. Dünya Savaşı ne zaman bitti, kim kazandı?

Birden fazla çok uluslu imparatorlukların yıkılmasına yol açan ve yeni devletlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan 1. Dünya Savaşı’nı kim kazandı? Osmanlı 1. Dünya Savaşı’na ne zaman girdi? İşte, 1. Dünya Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…
1. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı?
Birçok ülkeyi karşı karşıya getiren Birinci Dünya Savaşı; 28 Temmuz 1914 tarihinden başlamıştır. Büyük devletler arasında var olan sömürgecilik yarışının bir sonucu olarak ortaya çıkan Birinci Dünya Savaşı’nı tetikleyen olay ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahdı Arşidük Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi olmuştur.
Gerçekleşen bu olayla birlikte uzun bir süredir oluşturmakta olan ittifaklar harekete geçmiş ve Dünya tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı başlamıştır.
Osmanlı 1. Dünya Savaşına Ne Zaman Girdi?
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na 30 Ekim 1914 tarihinde İttifak Devletleri yanında dâhil olmuştur. 2 Ağustos 191 tarihinde Osmanlı Devleti ile Almanya arasında bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. İmzalanan bu ittifak neticesinde de İngiltere Osmanlı Devleti tarafından sipariş verilen ve parası ödenen iki adet sava gemisini Osmanlı Devleti’ne teslim etmemiştir.
Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yaşanan bu problemlere bir yenisi de İngiliz donanmasından kaçan iki Alman gemisinin boğazlardan geçmesi ile eklenmiştir. Goben ve Breslav adındaki iki Alman zırhlısının boğazı geçmesine veren Osmanlı Devleti; İngiltere’den gelen tepkiler üzerine bu iki gemiyi satın aldığını açıklamış ve gemilerin isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirmiştir.
Yavuz ve Midilli gemilerinin boğazdan geçerek Karadeniz’e açılması ve Rusya yakınlarındaki Sivastopol ve Odessa’yı vurması sonrasında Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin de Rusya’ya savaş ilan etmesi üzerine, 30 Ekim 1914 tarihinde Osmanlılar 1. Dünya Savaşı’na dâhil olmuştur.
1. Dünya Savaşı Ne Zaman Bitti?
Birinci Dünya savaşı, 11 Kasım 1918'de Almanya'nın teslim olmasıyla bitmiştir. 1918 yılının Eylül ayında Bulgaristan'ın, Ekim ayında Osmanlı Devleti'nin, Kasım ayında da sırasıyla Avusturya-Macaristan ve Almanya'nın teslim olmasıyla Birinci Dünya Savaşı fiilen bitmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında Birinci Dünya Savaşı kaç yıl sürdü sorusunun cevabı 4 yıl olacaktır.
1. Dünya Savaşı’nı Kim Kazandı?
1914 ile 1918 yılları arasında süren 1. Dünya Savaşı’nı, içinde İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve savaşa sonradan dâhil olan Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu İtilaf Devletleri kazanmıştır.
İtilaf Devletleri ile tek tek İttifak Devletleri arasında yapılan mütarekelerle çatışmalar resmî olarak sonlandırılmıştır. Bu mütarekeler, Bulgaristan ile 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Ateşkesi ve Almanya ile 11 Kasım 1918 günü Rethondes Antlaşması'dır.
1. Dünya Savaşı; ülkeler arasındaki sorunları çözümlememiş, ağır yaptırımlar içeren antlaşmaların sonucu olarak, savaş sonrası gelişen aşırı milliyetçilik, yeni oluşan faşizmve nasyonal sosyalizmgibi ideolojiler II. Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır.
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