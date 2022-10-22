1. Dünya Savaşı ne zaman bitti, kim kazandı?

Birden fazla çok uluslu imparatorlukların yıkılmasına yol açan ve yeni devletlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan 1. Dünya Savaşı’nı kim kazandı? Osmanlı 1. Dünya Savaşı’na ne zaman girdi? İşte, 1. Dünya Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…

1. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı?

Birçok ülkeyi karşı karşıya getiren Birinci Dünya Savaşı; 28 Temmuz 1914 tarihinden başlamıştır. Büyük devletler arasında var olan sömürgecilik yarışının bir sonucu olarak ortaya çıkan Birinci Dünya Savaşı’nı tetikleyen olay ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahdı Arşidük Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi olmuştur.

Gerçekleşen bu olayla birlikte uzun bir süredir oluşturmakta olan ittifaklar harekete geçmiş ve Dünya tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı başlamıştır.

Osmanlı 1. Dünya Savaşına Ne Zaman Girdi?

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na 30 Ekim 1914 tarihinde İttifak Devletleri yanında dâhil olmuştur. 2 Ağustos 191 tarihinde Osmanlı Devleti ile Almanya arasında bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. İmzalanan bu ittifak neticesinde de İngiltere Osmanlı Devleti tarafından sipariş verilen ve parası ödenen iki adet sava gemisini Osmanlı Devleti’ne teslim etmemiştir.

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yaşanan bu problemlere bir yenisi de İngiliz donanmasından kaçan iki Alman gemisinin boğazlardan geçmesi ile eklenmiştir. Goben ve Breslav adındaki iki Alman zırhlısının boğazı geçmesine veren Osmanlı Devleti; İngiltere’den gelen tepkiler üzerine bu iki gemiyi satın aldığını açıklamış ve gemilerin isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirmiştir.