Birinci Dünya Savaşı gizli antlaşmalar ve isimleri

Birinci Dünya Savaşı Gizli Antlaşmalar ve İsimleri: 1. Dünya Savaşında Yapılan Gizli Antlaşmalar Neler?

Peki, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını paylaşmak için yapılan gizli antlaşmalar hangileridir? Gizli antlaşmalar ilk kez hangi ülke tarafından açıklanmıştır? İşte, tüm detaylar… Gizli Antlaşmaların Temel Nedeni Nedir? Birinci Dünya Savaşı devam ederken, İtilaf Devletleri arasında imzalanan gizli antlaşmalar, karşı blokta yer alan ülkelerin topraklarını paylaşmak amacıyla imzalanmıştır. Savaşı kazanacaklarından oldukça emin görünen İtilaf güçleri, savaş sona erdikten sonra kendi aralarında bir paylaşım mücadelesi içine girmek istememişler ve savaşın sonunu beklemeden paylaşımları bir karara bağlamışlardır. Gizli Antlaşmalar İlk Kez Hangi Ülke Tarafından Açıklanmıştır? Birinci Dünya Savaşı devam ederken büyük bir ekonomik ve siyasi krizle boğuşmakta olan Çarlık Rusya’da bir devrim gerçekleşmiş ve Bolşevikler Çarlık Rusya’yı ortadan kaldırarak Sovyet Rusya’yı kurmuşlardır. Rusya’da meydana gelen bu devrim ve değişen yönetim ile birlikte Bolşevikler, İtilaf Devletleri’nin kendi arasında yapmış olduğu tüm gizli antlaşmaları kamuoyuna duyurmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı topraklarını Paylaşmak İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında toplam 7 adet gizli antlaşma imzalanmıştır ve bu antlaşmaların neredeyse tamamı Osmanlı Devleti topraklarını paylaşma amacı gütmektedir. İstanbul (Boğazlar) Antlaşması İtilaf Devletleri arasında imzalanan bu antlaşmanın hükümlerine göre Boğazların egemenliği Çarlık Rusya’ya bırakılmıştır. Londra Antlaşması Bu antlaşmaya göre; Muğla, Antalya ve Konya çevresi İtilaf Devletleri tarafından İtalya’ya bırakılmıştır. Önceleri İttifak Devletleri arasında yer alan İtalya’nın daha sonra İtilaf Bloğu içinde yer almasının sebebi de bu antlaşma ile birlikte kendisine verilmesi vaat edilen bu yerlerdir. Tüm bu bilgiler ışığında, İtalya hangi gizli antlaşma ile İtilaf Devletleri’ne geçti sorusunun cevabı; Londra Antlaşması olacaktır.

Mac Mahon Antlaşması İngiliz valisi Mac Mahon ile Mekke Emiri Şerif Hüseyin arasında imzalanan bu antlaşmaya göre Araplar; Suudi Arabistan Krallığı kurulması şartıyla savaş sırasında İngiltere’ye destek vereceklerini taahhüt etmişlerdir. BALKAN CEPHESİ NEDEN VE NEREDE AÇILDI? Petrograd Protokolü İtalya’ya vaat edilen yerler hususunda rahatsız olan Rusya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre Doğu Anadolu Bölgesi Rusya’ya bırakılmıştır. Peki, hangi antlaşma ile Ruslar 1914 sonrası işgal ettiği Osmanlı topraklarını bırakmıştır? 1918 yılında Sovyet Rusya ile Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan arasında imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile Ruslar; işgal ettikleri Kars, Ardahan, Artvin ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermişlerdir. Sykes Picot Antlaşması İngiltere Fransa arasında imzalanan ve Rusya’nın da onayladığı bu antlaşma işe Orta Doğu toprakları İtilaf Devletleri arasında paylaştırılmıştır. İki ülke arasında bu antlaşmanın imzalanmasının en büyük nedeni ise bu bölgenin petrol açısından oldukça zengin olmasıdır. Saint Jean de Maurienne Antlaşması İzmir ve çevresinin İtalya’ya verilmesini kararlaştıran bir antlaşmadır. Fakat daha sonra Anadolu’da başlayan Yunan işgali neticesinde bu coğrafya Yunanlara verilince İtalya bu durumdan rahatsız olmuş ve İtilaf Devletleri arasında büyük bir fikir ayrılığı ortaya çıkmıştır. Balfour Deklarasyonu İngiltere Dışişleri Bakanı olan Arthur Balfour eliyle gerçekleşen bu girişim; Filistin’de bağımsız bir İsrail devletinin kurulması için başlatılmıştır.