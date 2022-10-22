Romanya ve Makedonya olmak üzere iki ana cephede cereyan eden ve Osmanlı Devleti’nin de asker gönderdiği Balkan Cephesi neden ve nerede açıldı? 1. Dünya Savaşı Balkan Cephesi hakkında tüm bilgileri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Balkan Cephesi’nde Hangi Devletler Savaştı?
1. Dünya Savaşı’nın başladığı yer alan Balkanlardaki ilk çatışmalarda, Balkan Cephesi tarafları Avusturya-Macaristan ile Sırbistan olmuştur. İlk başta Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasında yaşanan savaşlara Bulgaristan, İtalyave Rusyada katıldı. İtalya savaştan önce Almanya ve Avusturya-Macaristan ile yakınlaşmasına rağmen savaş başladığında tarafsız kaldı. Londra Antlaşması'nın imzalanması sonucunda İtalya, Almanya ve Avusturya-Macaristan'a savaş ilan etti.
1914 ile 1918 yılları arasında 4 yıl süren savaşlara sahne olan Balkan Cephesi’nde Bulgaristan'ın savaştan yorgun düşmesi ve yenilgiler almaya başlamasıyla Bulgarlar barış görüşmelerine başladılar. Bu görüşmeler sonucu Bulgaristan savaştan çekildi. Bu çekilme ile Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki iletişim yolu kesintiye uğradı. Aynı zamanda Yunanistan Megali İdea'yı gerçekleştirmek için bölgede savaşmaktaydı. Sonuçta Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi İttifak Devletleri'nin başarısızlığıyla sonuçlandı.
Balkan Cephesi Tarafları
İttifak Devletleri: Avusturya-Macaristan, Almanya, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan
İtilaf Devletleri: Çarlık Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Sırbistan, Romanya ve Yunanistan
Balkan Cephesi Nedenleri
1914 ile 1918 arasında kanlı savaşlara ve Romanya ile Makedonya Cepheleri olmak üzere iki ana coğrafyada yaşanan savaşlarla bilinen Balkan Cephesi nedenleri şu şekilde listelenebilir:
- Rusya’nın Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan’ı ele geçirerek bu iki ülkeyi savaş dışı bırakmak istemesi.
- Rusya’nın Balkanlar üzerinde hâkimiyet kurarak sıcak denizlere ulaşma arzusu.
- Savaşa sonrada dâhil olan Yunanistan’ın Megali İdea politikası gereğince bölgeye hâkim olmak istemesi.
- İtilaf Devletleri’nin Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki bağlantıyı kesmek istemeleri.
Balkan Cephesi Neden Açıldı?
Romanya Cephesi
Osmanlı toprakları dışında cereyan eden bu savaş; Romanya’nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na savaş açması sonucu gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti de müttefiki olan Avusturya-Macaristan’a askeri yardım götürmüş; Dobruca, Bükreş ve Tuna’da İtilaf Devletleri güçleriyle savaşmıştır.
Gerçekleşen çarpışmalar neticesinde bölge başta İttifak Devletleri tarafından kontrol altına alınsa da savaşın ilerleyen aşamasında Bulgaristan savaştan çekilince Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasındaki iletişim kesintiye uğramıştır.
Makedonya Cephesi
Osmanlı Devleti’nin müttefiklerine yardım götürdüğü bir diğer cephe de Makedonya Cephesi’dir. 1915 le 1918 yılları arasında süren savaşlara sahne olan bu cephede Osmanlı Devleti 3 kolordu ile yer almıştır. 3 sene süren çarpışmalar sonucunda, İttifak Devletleri'ne bağlı kuvvetler Sırbistan ve Makedonya'dan çekildi. Makedonya Cephesi; Bulgaristan'ın ateşkes teklif etmesi ve Sırbistan'ın İttifak Devletleri işgalinden kurtulmasıyla kapandı.
Balkan Cephesi Sonuçları
İki ayrı ana cephede ve toplam 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı Balkan Cephesi sonuçları şu şekildedir:
- Bulgaristan 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.
- Bulgaristan’ın savaş dışı kalmasıyla İtilaf Devletleri Balkanları kontrol altına almışlardır.
- Sırbistan, İttifak Devletleri’nin işgalinden kurtulmuştur.
- Yunanistan sahip olduğu Megali İdea politikası canlanmıştır.
- Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki iletişim bağlantısı tamamen kesilmiştir.
- Makedonya Cephesi’ne 25 bin, Romanya Cephesi’ne ise 21 bin asker gönderen Osmanlı Devleti; Balkan Cephesi’nde toplam 19 bin askerini kaybetmiştir.
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