Romanya ve Makedonya olmak üzere iki ana cephede cereyan eden ve Osmanlı Devleti’nin de asker gönderdiği Balkan Cephesi neden ve nerede açıldı? 1. Dünya Savaşı Balkan Cephesi hakkında tüm bilgileri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Balkan Cephesi’nde Hangi Devletler Savaştı?

1. Dünya Savaşı’nın başladığı yer alan Balkanlardaki ilk çatışmalarda, Balkan Cephesi tarafları Avusturya-Macaristan ile Sırbistan olmuştur. İlk başta Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasında yaşanan savaşlara Bulgaristan, İtalyave Rusyada katıldı. İtalya savaştan önce Almanya ve Avusturya-Macaristan ile yakınlaşmasına rağmen savaş başladığında tarafsız kaldı. Londra Antlaşması'nın imzalanması sonucunda İtalya, Almanya ve Avusturya-Macaristan'a savaş ilan etti.

1914 ile 1918 yılları arasında 4 yıl süren savaşlara sahne olan Balkan Cephesi’nde Bulgaristan'ın savaştan yorgun düşmesi ve yenilgiler almaya başlamasıyla Bulgarlar barış görüşmelerine başladılar. Bu görüşmeler sonucu Bulgaristan savaştan çekildi. Bu çekilme ile Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki iletişim yolu kesintiye uğradı. Aynı zamanda Yunanistan Megali İdea'yı gerçekleştirmek için bölgede savaşmaktaydı. Sonuçta Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi İttifak Devletleri'nin başarısızlığıyla sonuçlandı.

Balkan Cephesi Tarafları

İttifak Devletleri: Avusturya-Macaristan, Almanya, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan

İtilaf Devletleri: Çarlık Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Sırbistan, Romanya ve Yunanistan

Balkan Cephesi Nedenleri

1914 ile 1918 arasında kanlı savaşlara ve Romanya ile Makedonya Cepheleri olmak üzere iki ana coğrafyada yaşanan savaşlarla bilinen Balkan Cephesi nedenleri şu şekilde listelenebilir:

Rusya’nın Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan’ı ele geçirerek bu iki ülkeyi savaş dışı bırakmak istemesi.

Rusya’nın Balkanlar üzerinde hâkimiyet kurarak sıcak denizlere ulaşma arzusu.

Savaşa sonrada dâhil olan Yunanistan’ın Megali İdea politikası gereğince bölgeye hâkim olmak istemesi.

İtilaf Devletleri’nin Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki bağlantıyı kesmek istemeleri.

Balkan Cephesi Neden Açıldı?