27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını iş yapış biçimini tüm dünyada değiştirmeye devam ediyor. Evden çalışan sayısı dünya genelinde milyarları bulurken, toplantılar da tamamen dijital ortama taşınmış durumda.
Bu değişimin acı örneklerinden birisi ise ay başında ABD'de yaşandı. San Francisco merkezli elektrikli scooter kiralama grişimi Bird çalışanlarını Zoom üzerinden kovdu.
Türkiye'deki muadili Martı olan firmanın gelirlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden büyük bir gerileme yaşandı. Bunun üzerine firma, 406 çalışanını 'koronavirüsle ilgili son gelişmelerin' aktarılacağını belirterek Zoom üzerinden toplantıya davet etti.
Sesin tek taraflı olduğu bu toplantıda ise 2 dakika boyunca Bird'in işlerinin nasıl bozulduğunun anlatılmasının ardından toplantıya katılan 406 kişinin işine son verildiği bildirildi. Görüşme tek taraflı olduğu için işine son verilen çalışanlar firma yetkililerine herhangi bir soru yöneltme fırsatı bulamadı.
OCAK AYINDA 75 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI
Toplantı biter bitmez çalışanların e-mail ve şirket hesapları bloke edildi. Söz konusu tenkisat kovulan çalışanların sosyal medyada şirketi eleştirmesi üzerine ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işten çıkartılan bir Bird çalışanı "Black Mirror bölümü gibiydi" ifadelerini kullandı.
100 şehirde faaliyet gösteren Bird'ün 10 milyonun üzerinde elektrikli scooterı bulunuyor. Ocak ayında 75 milyon dolarlık yatırım alan firmanın değeri bu yatırımla 2.77 milyar dolara ulaşmıştı.
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