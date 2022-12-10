Doğadan ve doğal olanın naifliğinden yola çıkarak modanın bir yaşam şekli olduğuna inanan Mizalle, Türk dizi ve sinemasının sevilen genç oyuncusu Biran Damla Yılmaz ile onun ortak tutkusu olan doğayı ilham alarak, 'Mizalle x Biran Damla Yılmaz Koleksiyonu' işbirliğine imza attı.

Biran Damla Yılmaz, Fikriye Korkunç

"KADINLARI HİÇBİR SINIFA SOKMAYAN BİR MARKA"

Biran Damla Yılmaz, anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi; "Mizalle'in bana ilk teklifi geldiğinde önce markayı inceledim ve sonrasında çok heyecanlandım. Çünkü Mizalle, hiçbir kadını bir sınıfa sokmadan, özgürce, rahatlığını ve şıklığını düşünerek muhteşem koleksiyonlara imza atmış bir marka... Benim ilk Mizalle koleksiyonunu açıp, baktığımda gördüğüm şey buydu ve bu çok hoşuma gitti. Aynı zamanda beni ikinci kez heyecanlandıran şey ise benim için çok özel ve sürpriz bir koleksiyon çıkaracak olmaktı. Şu an ipucu veremiyoruz ama bence gerçekten çok beğeneceğiniz, kadınların da çok beğeneceği muhteşem bir koleksiyon gelecek."

Biran Damla Yılmaz "BENİM İÇİN ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR DURUM" Biran Damla Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Benim için çok heyecan verici bir durum. Bence çok özel ve tatlı bir koleksiyon gelecek yaza doğru. Çok güzel bir anlaşma yaptık. Daha önceki koleksiyonları inceledim ve ardından bu anlaşmaya karar verdim. Sonuçta bir işbirliği yapmadan önce bana uyup, uymadığına bakıyorum. Her kadın, hiçbir kalıba sokulmadan hür iradesine göre giyinebilmeli bence. Bu marka da tam olarak bunu yaptığı için hoşuma gitti. Aynı zamanda benim için de çok güzel bir teklifle geldiler, sürpriz koleksiyonumuz olacak. Dönüştürülebilir, renkli ve benim de severek kullanacağım bir koleksiyon olacak. Kendimi bir kalıba sokmuyorum, hep ruh halime göre giyinirim. Hangi markayı, nerede, neyi beğeniyorsam onları birleştirip kendi ruh halime göre kendi görünümümü oluşturan bir insanım."